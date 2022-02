F1: la Red Bull presenta la nuova RB18

La Formula 1 sta per entrare nel vivo con le presentazioni delle varie monoposto da parte delle dieci scuderie che corrono nel mondiale. Il 2022 sancisce il passaggio a un nuovo regolamento e alle vetture effetto suolo, che rappresentano una nuova frontiera e un’innovativa avanguardia per il Circus. Dopo la Haas, fanalino di coda del 2021, che ha tolto il velo a un rendering 3D della nuova VF-22, adesso è toccato alla Red Bull annunciare la propria RB18. L’auto sarà guidata dal campione del mondo in carica, Max Verstappen, e da Sergio Perez, confermato come seconda guida anche in questa stagione.

Quella che è stata presentata è una versione che non svela ancora tutti i segreti dell’auto di Milton Keynes, ma un antipasto di quello che verrà, specialmente a livello di livrea. Per vedere la RB18 in forma completa, bisognerà attendere i test pre-stagionali di Barcellona, a quel punto nessuno potrà più nascondersi. In ogni caso questo è stato un appuntamento da non perdere, perché tramite quest’auto è stata rivelata la scelta stilistica e aerodinamica delle nuove monoposto, che danno inizia a un’inedita era regolamentare.

La RB18 si è presentata con un muso basso e l’alettone anteriore attaccato direttamente sulla punta dell’ala. A vederla però la macchina lascia delle impressioni non proprio positive, perché brava la scuderia austriaca a mostrare qualcosa di fisico e non un semplice render virtuale, tuttavia la monoposto è sembrata la stessa vettura di esibizione mostrata la scorsa estate a Silverstone. È possibile che il team di sviluppo di un grande professionista come Adrian Newey non abbia ideato nessuna soluzione degna di nota e innovativa? Più facile pensare che la scuderia abbia voluto giocare a carte coperte, consapevole che anche gli altri team non mostreranno le loro soluzioni più brillanti prima delle prove di Barcellona.

Max Verstappen, campione del mondo in carica, proverà a difendere il suo titolo. Queste le parole riguarda alla nuova auto e alla prossima stagione:

Sento di essermi ricaricato e pronto per tornare al volante, sto bene e credo che sia importante essere preparati fisicamente e mentalmente nel miglior modo possibile, specialmente quando le cose cambiano così tanto dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda la macchina, non so davvero cosa aspettarmi, quindi sono emozionato nell’attesa di sapere come andrà in pista per la prima volta.

Ci vorrà del tempo per abituarsi alle nuove regole, sarà molto diverso rispetto all’anno scorso in cui bastava saltare in macchina… Questo non è un semplice aggiornamento delle monoposto. Per il resto, va tutto bene, non sento di avere una pressione extra, farò semplicemente quello che ho sempre fatto perché non vedo alcun motivo per cambiare il mio approccio. Il numero 1? Credevo che fosse migliore rispetto al 33….