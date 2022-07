F1: il drammatico incidente di Zhou a Silverstone [Video]

Un video pubblicato su TikTok e rilanciato su YouTube mostra da un’altra prospettiva la fase finale dell’incidente occorso a Zhou e alla sua Alfa Romeo C42, poco dopo lo start del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, andato in scena negli scorsi giorni a Silverstone. Le riprese sono state effettuate da uno spettatore presente in tribuna e raccontano quelle fasi concitate, in cui la paura dominava la scena.

Gli ansiogeni momenti del crash

Nel filmato si vede la monoposto del “biscione”, proprio nel momento in cui scavalca le barriere di gomma, per schiantarsi contro la rete di protezione. Credo che in quel punto si debbano adottare delle misure di sicurezza ancora più incisive, perché un volo più alto avrebbe potuto produrre una strage. Per fortuna il terribile schianto non ha avuto conseguenze né per il pilota né per il pubblico.

Monoposto Alfa Romeo sottosopra

All’origine di tutto, il maxi scontro che si è consumato subito dopo il semaforo verde della sfida di Silverstone. La carambola, che ha coinvolto anche Russell e Albon, si è tradotta un attimi di autentico terrore per Zhou, finito a testa in giù con la sua Alfa Romeo C42 di Formula 1, per strisciare a grande velocità e in modo scintillante sul manto d’asfalto del circuito inglese.

L’halo è stato salvifico per Zhou

Oggi possiamo dire, senza timore di smentita, che il protagonista dell’incidente è stato salvato dall’halo. Il video amatoriale che accompagna questo post conferma l’assunto. Il pilota cinese deve tutto al sistema di protezione dell’abitacolo delle monoposto di Formula 1, approvato dai piloti nel mese di febbraio del 2016. Magari esteticamente non è il top, ma chi se ne frega: quando c’è di mezzo la sicurezza, soluzioni del genere sono sempre le benvenute. A voi le immagini dello schianto.