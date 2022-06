F1: in arrivo un nuovo film con Brad Pitt e Lewis Hamilton

La F1 potrebbe tornare presto sul grande schermo, dopo il successo del film “Rush” di Ron Howard, in cui venivano narrate le gesta di James Hunt e Niki Lauda, dopo la serie Netflix “Drive to Survive” che ha fatto entrare le telecamere nell’intimità del Circus, adesso è in ballo un nuovo progetto targato Apple Original Films che ha recentemente acquistato i diritti per dar vita una nuova avventura per il cinema.

Un cast stellare

Per adesso i nomi confermati sono di alcuni pezzi da 90 di Hollywood: Brad Pitt come attore, Jerry Bruckheimer come produttore e Joseph Kosinski, reduce dal trionfo di “Top Gun, Maverick” come regista.

La strategia di Apple

La strategia vincente di Apple per strappare questi diritti alla concorrenza è legata principalmente ai compensi previsti, che saranno legati anche agli incassi al botteghino. La società americana si è già occupata di portare alcuni film al cinema, affiancando la visione tradizionale in sala allo streaming, ma la scelta di differenziare i cachet in maniera aggressiva è stata determinante per avere la meglio sui concorrenti più agguerriti. Per il momento non si sa ancora quale sarà la trama, se verrà narrata una specifica annata di F1 o se Brad Pitt sarà protagonista di una storia inedita e mai narrata. La ricetta per il successo è stata però delineata.

F1: Hamilton dietro al progetto

Il nome di spicco che è uscito fuori dalle indiscrezioni è quello di Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di F1 che è stato coinvolto direttamente dalla Plan B di Brad Pitt. Il britannico della Mercedes è pronto a dare il suo contributo in chiave di consulente, per sviscerare al meglio i segreti e le particolarità di un mondo affascinante come quello del Circus.

Secondo altre fonti, il pilota sarebbe pronto a fare anche un cameo in questa pellicola, tornando ad assaporare Hollywood come già era accaduto in passato con i film di animazione “Cars 2” e “Cars 3”, e con la commedia “Zoolander 2”.