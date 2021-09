F1: i piloti dell’Aston Martin Racing guidano la DB5 di 007 [Video]

Finalmente arriva nelle sale cinematografiche l’ultimo capitolo di 007 “No Time to Die”, l’agente segreto più famoso al mondo. Per emulare le gesta di James Bond, i piloti dell’Aston Martin Racing di Formula 1, Sebastian Vettel e Lance Stroll, insieme all’ex driver inglese – sempre di F1 – Martin Brundle, hanno sfidato lo stuntman del film a bordo dell’Aston Martin DB5, la più celebre fra tutte le vetture di 007. Il risultato? Neanche per dei piloti affermati come quelli di F1, è stato facile tenere il passo dello stunt driver di “No Time to Die”.

Evoluzioni a Silverstone

Consegnata la Aston Martin DB5, tramite un corriere, sul circuito di Silverstone, gli alfieri della scuderia di Formula 1 hanno assistito stupefatti alle evoluzioni che lo stunt driver ha compiuto sulla pista con la coupé inglese. Passaggi veloci, traversi e 360 gradi eseguiti in maniera perfetta. Lance Stroll è stato il primo a provare a eguagliare le gesta del pilota del film, fallendo nei suoi tre tentativi personali, girandosi ogni volta che ha tentato di intraversare la vettura.

Il quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel, è stato il secondo e ha dimostrato fin da subito un feeling migliore rispetto al suo collega canadese, tuttavia sfiorando il muro in due occasioni. Al terzo tentativo, il tedesco è riuscito a percorrere la curva con un bel traverso, degno di James Bond. Martin Brundle, nonostante qualche primavera in più sulle spalle, ha provato a fare le cose per bene, riuscendoci solo in parte.

Ultima sfida

Nell’ultima sfida, i piloti hanno dovuto fare un passaggio rapido attraverso i coni, finendo il loro impeto, scatenando la DB5 in un furioso 360 gradi. Vettel è stato il primo, riuscendoci al suo ultimo tentativo, Stroll invece è stato audace fin da subito, ottenendo il consenso di tutti quanti. Martin Brundle, da vecchia guardia si è difeso alla grande. Alla fine, a detta dello stunt driver, il più bravo a emulare James Bond è stato proprio Sebastian Vettel.