F1, Silverstone: Vettel ripulisce le tribune del circuito

Sebastian Vettel è uno dei grandi volti della Formula 1 moderna, un quattro volte campione del mondo e una delle persone più stimate all’interno del Circus, specialmente per il suo lato umano e sensibile, che spesso viene mostrato anche in pubblico. Il pilota dell’Aston Martin Racing non ha avuto un weekend molto fortunato in Gran Bretagna, infatti nella sfida domenicale di Silverstone non è riuscito a vedere la bandiera a scacchi a causa di un ritiro. Poco male, perché mentre tutti gli altri colleghi si stavano rilassando, il tedesco si è munito di guanti e mascherina ed è andato a pulire le tribune dell’autodromo, insieme agli inservienti. Un gesto che non è certamente passato inosservato.

Un gesto a sorpresa

Vettel è stato abbandonato sul più bello dalla sua Aston Martin per un problema tecnico e, dopo aver compiuto le consuete interviste di rito, è andato a dare una mano agli operatori ecologici dell’autodromo inglese. Hanno assistito dal vivo alla gara vinta da Lewis Hamilton, capace di avere la meglio su Charles Leclerc, circa 340.000 spettatori- Armato di grande pazienza, il campione tedesco ha dato il suo contributo per ripulire dalla spazzatura le tribune. Un buon modo per stemperare la rabbia e la tensione di una gara storta, ma soprattutto un’azione che molti altri piloti non avrebbero sicuramente intrapreso.

L’anima ecologica

Vettel però è un talento fuori dal comune, nonché un ragazzo dalla spiccata sensibilità anche nei confronti delle tematiche relative all’ecologia. Nonostante la sua professione, ha sempre dichiarato la sua aperta simpatia per le iniziative a tema ecologico. Stavolta, invece, ha dato l’esempio in prima persona, ripulendo da un gran quantitativo di immondizia tutti gli spalti che circondano la storica pista di Silverstone. Chissà che non venga voglia anche a qualche altro pilota di seguire l’esempio di Vettel nei prossimi gran premi, togliendo i guanti da corsa per mettere quelli per la pulizia.