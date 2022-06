F1 Canada 2022: noi scommettiamo su Max Verstappen

Alla luce dei tanti fatti che hanno condizionato le prime giornate del GP di F1 Canada 2022, per la nostra consueta scommessa puntiamo sull’usato sicuro, sulla certezza: Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha dimostrato di essere in forma e si è guadagnato la pole position sul veloce circuito di Montreal, tenendo a distanza i rivali più accreditati. Anche per questo motivo ci sembra che il nome giusto per la vittoria nella gara di domenica non possa che essere quello del campione del mondo in carica, anche se meglio prestare occhio alle sorprese.

La carica iberica

Chi potrebbe impensierire la leadership di Max Verstappen, colui che sembra trovarsi a pieno agio in tutte le condizione sull’asfalto canadese? I nomi più accreditati sono quelli della batteria iberica, primo su tutti Fernando Alonso. Il campione di Oviedo non si farà sfuggire l’occasione di poter battagliare per la vittoria su uno dei circuiti che predilige e dopo essere tornato in prima fila. Erano quasi dieci anni che il due volte campione del mondo mancava dalla cima della graduatoria. L’altro potenziale vincitore potrebbe essere Carlos Sainz, ancora all’asciutto di vittorie e per una domenica autentico leader della Ferrari con licenza di correre senza pensare ai risultati del compagno di squadra che partirà dal fondo.

Occhio alle Mercedes

Lewis Hamilton si è affacciato per la prima volta alla seconda fila quest’anno, agguantando un quarto posto vitale. Il sette volte campione del mondo tuttavia non si trova per niente a suo agio con la monoposto del 2022, lamentandosi anche durante questo weekend canadese, tuttavia se trovasse le condizioni ideali sicuramente cercherebbe di vincere il GP, tenendo stretto il suo record di almeno una vittoria all’anno. Russell potrebbe essere l’outsider con la giusta fortuna e il vento a favore, perché il ragazzo è veloce anche in Canada.

F1 Canada 2022: Leclerc fuori dai giochi?

Per i più audaci la grande scommessa potrebbe essere Charles Leclerc, in credito con la fortuna. Se ci dovesse essere una gara rocambolesca e a eliminazione, il monegasco che partirà dal fondo potrebbe trovare la giusta soddisfazione. Staremo a vedere.