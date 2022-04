F1, Australia 2022: noi scommettiamo su Leclerc

Torna il GP dell’Australia, a Melbourne dopo oltre due anni di assenza a causa della pandemia da Covid-19. Adesso si può tornare a esaltarci sul circuito cittadino australiano, godendoci le nuove monoposto che hanno stupito fino ad ora per lo spettacolo. Nel frattempo la pole position è stata conquistata da Charles Leclerc su Ferrari, per la seconda volta dopo il GP inaugurale. Per il ferrarista non sarà facile per diversi motivi, il primo i problemi di porpoising che hanno condizionato la Rossa e che potrebbero essere un ostacolo durante la gara, il secondo per le due Red Bull che lo tallonano e che promettono di giocare a due punte contro uno. Nonostante questa premessa, noi scommettiamo su Charles Leclerc come vincitore di Melbourne.

Occhio alla Red Bull

Abbiamo anticipato quelle che potrebbero essere le principali preoccupazioni per Leclerc, anche se questo circuito come ogni cittadino nasconde diverse insidie. Abbiamo già visto quanto gli incidenti e le eventuali safety car potrebbero incidere sulla classifica finale. La vittoria poi sarà contesa fino alla fine con le due Red Bull di Verstappen e Perez, pronte a infilare in un panino una Ferrari solitaria, visto il nono posto – sfortunato – di Sainz. In ogni caso la nostra fiducia va a Leclerc, che oltre a essere uno specialista del giro secco, sembra essere perfettamente a suo agio sulla SF-75 e ha voglia di tornare alla vittoria dopo averla sfiorata a Jeddah.

Outsider

Se vogliamo fare un nome fuori dal coro e in previsione di una gara pazza e rocambolesca, diciamo Fernando Alonso. Nonostante l’incidente nel Q3, lo spagnolo sembra essere in forma, così come la sua Alpine. Potrebbe essere la grande sorpresa della domenica su un circuito che spesso ha visto vincere piloti outsider. Meno chance a Hamilton e all’altro ferrarista Sainz, che dovrà compiere una grossa rimonta dal nono posto.