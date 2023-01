Estrema Fulminea: l’hypercar da 2040 CV costruita in Italia

Nel mondo a tutto gas delle hypercar debutta una novità, che risponde al nome di Estrema Fulminea, ed è pronta a dare del filo da torcere alle auto più veloci del globo. Nasce in Italia e presenta delle caratteristiche tecniche uniche.

Estrema fulminea: 4 motori elettrici per volare sull’asfalto

Nella carta d’identità dell’Estrema Fulminea, tra i segni particolari troviamo i 4 motori elettrici che le consentono di erogare una potenza di circa 2040 CV. Un valore impressionante, così come il tempo in cui brucia lo scatto da da 0 a 320 km/h, che si compie in meno di 10 secondi.

Una batteria speciale per andare lontano

Il costruttore dell’Estrema Fulminea, nonostante queste prestazioni entusiasmanti, parla di un’autonomia a prova di viaggio che va oltre 520 km, ovviamente senza sfruttarne a fondo l’enorme potenziale velocistico. Merito di un innovativo pacco batteria ibrido ad alte prestazioni con tecnologia cell to pack. Questo presenta una densità energetica superiore ed un peso inferiore in confronto alle batterie convenzionali, grazie all’assenza di moduli intermedi.

Estetica da prototipo e peso contenuto