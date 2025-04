La Pasqua 2025, che cadrà il 20 aprile, promette di essere un periodo intenso per la mobilità in Italia. Con circa 11 milioni di italiani pronti a mettersi in viaggio, il ponte pasquale vedrà un incremento significativo degli spostamenti, concentrati principalmente tra il 16 e il 19 aprile. Le destinazioni preferite includono il mare, le città d’arte e la montagna, mentre le condizioni atmosferiche variabili e il traffico intenso rappresenteranno le principali sfide per i viaggiatori.

Il picco del traffico Pasqua 2025 è previsto a partire dal pomeriggio di mercoledì 16 aprile, coincidente con la chiusura delle scuole. La situazione diventerà critica tra giovedì 17 e sabato 19 aprile, quando molti italiani si dirigeranno verso le località turistiche. La giornata di Pasqua, domenica 20 aprile, vedrà un calo della circolazione, mentre lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, il traffico aumenterà nuovamente per i rientri, che potrebbero protrarsi fino a martedì 22 aprile.

Le condizioni meteo saranno altrettanto rilevanti per i piani di viaggio. Secondo le previsioni, venerdì 18 aprile segnerà un miglioramento al nord-ovest, mentre sabato 19 un anticiclone temporaneo porterà sole e temperature miti al centro-sud. Tuttavia, domenica 20 aprile il maltempo tornerà con piogge diffuse al nord e in Sardegna, estendendosi progressivamente al centro. Il lunedì di Pasquetta sarà caratterizzato da instabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale, con l’eccezione dell’estremo sud.

Per agevolare la circolazione, è stato istituito un divieto mezzi pesanti per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate. Il calendario prevede i seguenti orari: venerdì 18 aprile dalle 14:00 alle 22:00, sabato 19 aprile dalle 9:00 alle 16:00, domenica 20 aprile dalle 9:00 alle 22:00, lunedì 21 aprile dalle 9:00 alle 22:00 e martedì 22 aprile dalle 9:00 alle 14:00.

Per monitorare la viabilità autostrade, i viaggiatori possono utilizzare strumenti digitali come Waze, Google Maps e l’app VAI di Anas. Sono inoltre disponibili il call center di Autostrade (840.04.21.21) e il CCISS (1518). Viabilità Italia fornisce un calendario dettagliato con le previsioni del traffico per il periodo pasquale, utile per pianificare al meglio gli spostamenti.

Tra i consigli per affrontare il viaggio, si raccomanda di partire in orari meno congestionati e di effettuare il cambio delle gomme invernali con quelle estive, consentito dal 15 aprile. Inoltre, i dispositivi Tutor presenti sulle principali autostrade italiane garantiranno il controllo della velocità, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale.