Esauriti i fondi per gli incentivi auto 2024: il portale Ecobonus del Ministero delle Imprese e del Made in Italy conferma che tutte le risorse stanziate per promuovere l’acquisto di veicoli a basse emissioni sono terminate. Il governo aveva messo a disposizione un totale di 1 miliardo di euro per supportare la transizione verso una mobilità sostenibile, ma la domanda ha superato ogni aspettativa.

Niente più incentivi auto

Secondo i dati, i fondi per le auto elettriche, pari a 201 milioni di euro, sono stati i primi a esaurirsi già a giugno, poche ore dopo l’apertura del portale. Questi incentivi erano destinati ai veicoli con emissioni comprese tra 0 e 20 grammi di CO2 per chilometro. Successivamente, a ottobre, sono terminate anche le risorse per la fascia di emissioni 61-135 grammi di CO2 per chilometro, che includeva modelli endotermici, mild e full hybrid e Gpl, con un budget di 276,7 milioni di euro.

Nonostante a dicembre fossero ancora disponibili oltre 76,8 milioni di euro per i modelli ibridi plug-in, l’intero stanziamento di 125,7 milioni è stato esaurito nei primi mesi del 2024. Anche i fondi destinati a categorie specifiche, come i taxi, il noleggio con conducente e l’installazione di impianti Gpl e metano, sono stati completamente utilizzati nei mesi scorsi.

La situazione appare ancora più critica considerando che il governo non prevede nuovi fondi incentivi auto per il 2025. Durante un confronto con Stellantis, il ministro Adolfo Urso ha dichiarato che le residue risorse del Fondo automotive saranno destinate al sostegno delle imprese della componentistica. Tuttavia, si apre uno spiraglio per un possibile cambiamento di direzione nella seconda metà dell’anno, grazie a un piano europeo che potrebbe portare nuove risorse al settore.

Cresce l’interesse verso le auto a basse emissioni

La rapida esauribilità dei fondi mette in evidenza sia l’interesse crescente verso i veicoli a basse emissioni sia la necessità di politiche più strutturate per sostenere la transizione ecologica. Per molti consumatori, gli incentivi rappresentano un elemento determinante nella scelta di passare a tecnologie più pulite, e la loro assenza potrebbe rallentare il processo di adozione di veicoli sostenibili.

Con il futuro degli incentivi ancora incerto, il settore automobilistico italiano si trova a un bivio. Da un lato, l’esaurimento delle risorse evidenzia il successo delle misure adottate; dall’altro, sottolinea l’urgenza di strategie a lungo termine per sostenere una transizione equa e inclusiva verso la mobilità del futuro.