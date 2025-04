Elon Musk, noto imprenditore visionario a capo di colossi come Tesla e SpaceX, ha dichiarato: “Mi sta costando molto fare questo lavoro”, riferendosi al suo controverso incarico come consulente speciale del governo americano. Il suo ruolo, che prevede l’ambizioso obiettivo di ridurre la spesa pubblica di 1 trilione di dollari entro fine maggio, lo vede impegnato come special government employee, limitando il suo coinvolgimento a 130 giorni all’anno.

Tagli governativi

L’approccio aggressivo adottato dal team di Musk, caratterizzato da drastici tagli governativi, inclusi lo smantellamento di uffici federali e licenziamenti di massa, ha sollevato un’ondata di ricorsi legali. Sindacati e dipendenti contestano la legittimità costituzionale del suo incarico, evidenziando l’assenza di una conferma senatoriale obbligatoria. Tra le principali preoccupazioni vi è l’accesso ai dati personali e finanziari di milioni di cittadini, che ha alimentato ulteriori azioni legali contro il dipartimento guidato dall’imprenditore.

Le conseguenze economiche non si sono fatte attendere: la collaborazione con Donald Trump ha generato significativi effetti collaterali sugli interessi imprenditoriali di Musk. Le campagne di boicottaggi Tesla hanno contribuito a un drastico calo del valore azionario dell’azienda, una situazione che Musk stesso ha definito “una pressione enorme”.

Un ragazzo talentuoso

Trump, pur elogiando Musk come “ragazzo molto talentuoso”, ha lasciato intendere che l’esperienza governativa del CEO potrebbe concludersi presto: “A un certo punto, penso che finirà”. Tuttavia, il presidente ha sottolineato come diversi segretari di agenzie federali abbiano tratto beneficio dalla collaborazione con il dipartimento di Musk, suggerendo una possibile continuità di alcune iniziative.

Con l’avvicinarsi della scadenza del mandato, resta da vedere se Musk riuscirà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di risparmio prefissati e quale sarà l’eredità del suo controverso passaggio nell’amministrazione pubblica americana.