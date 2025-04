Crisi Cybertruck: 200 milioni di dollari fermi nei piazzali Tesla. Quasi 2.400 unità del controverso pick-up elettrico restano invendute negli Stati Uniti, con un inventario dal valore stimato di 200 milioni di dollari. A un anno e mezzo dall’inizio della produzione, la situazione si aggrava ulteriormente con un crollo dei prezzi usati del 55% in un anno e una crescente frustrazione tra i proprietari che invocano la Lemon Law.

Le giustificazioni iniziali di Tesla per le basse vendite del Cybertruck non sono più sostenibili nel 2025. Se nel 2024 l’azienda poteva attribuire la scarsa domanda alla fase di avvio della produzione, agli alti costi della Foundation Series e alla mancanza di incentivi federali, oggi questi alibi sono caduti. Nemmeno la risoluzione di un problema che aveva portato a un richiamo veicoli è riuscita a rilanciare l’interesse del pubblico.

Un segnale particolarmente preoccupante è il collasso del valore sul mercato dell’usato, che ha registrato un ulteriore calo del 13% negli ultimi tre mesi. Inoltre, la decisione di Tesla di non accettare i Cybertruck come permuta ha complicato la situazione per i proprietari, costretti a vendere i propri veicoli a prezzi significativamente inferiori rispetto all’investimento iniziale.

Le difficoltà non si limitano alle vendite. Diversi proprietari, esasperati dai lunghi tempi di attesa per le riparazioni, stanno tentando di restituire i veicoli attraverso la Lemon Law, una procedura legale complessa che mette in luce le carenze nel servizio post-vendita di Tesla. Nel frattempo, i rivenditori di auto usate mantengono un atteggiamento cauto, aspettando una stabilizzazione del mercato auto elettriche.

Per arginare questa crisi, Tesla potrebbe essere costretta a introdurre forti sconti, soprattutto sui modelli Foundation Series, e a lanciare versioni più economiche a trazione posteriore. L’azienda ha già ridotto il ritmo produttivo per evitare un ulteriore accumulo di veicoli invenduti.

Il destino del Cybertruck resta incerto. Mentre alcuni analisti lo considerano un fallimento commerciale, altri intravedono la possibilità di un rinnovamento che potrebbe riaccendere l’interesse del pubblico. Con il suo design divisivo, il Cybertruck rappresenta una sfida cruciale per Tesla in un settore in continua evoluzione.