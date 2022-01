Elefante attacca un SUV nel parco e lo ribalta [Video]

Gli elefanti sono, in genere, pacifici, ma qualcosa ha turbato la pace di un esemplare, che si è accanito contro un SUV Ford, ribaltandolo su un fianco e poi mettendolo a testa in giù. L’incidente si è verificato in una riserva naturale del Sudafrica: l’iSimangaliso Wetland Park nella provincia di KwaZulu-Nata. Qui un automobilista ha scoperto a proprie spese cosa può succedere quando un elefante si infastidisce.

Il video mostra l’azione del pachiderma contro il SUV Ford. L’automobilista che ha filmato la scena si è aggrappato al clacson, nel vano tentativo di distrarre il grosso animale, per fermare il suo attacco. Nessuno si è ferito gravemente, ma poteva finire davvero male se l’elefante avesse continuato ad infierire. I funzionari del parco stanno indagando sull’incidente per cercare di capire cosa abbia causato la reazione del pachiderma.