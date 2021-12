ElectraMeccanica Solo: al CES tre concept a 3 ruote

ElectraMeccanica ha annunciato l’intenzione di mostrare tre diverse versioni del suo Solo EV al CES. L’azienda non ha detto molto sui modelli, ma uno di questi è stato presentato come un “nuovo aggiornamento del concept”. Presumibilmente pensato per vedere in anteprima un restyling, il concept sarà dotato di un cruscotto ridisegnato e di display touchscreen. La società non ha rilasciato immagini, ma ha affermato che le modifiche miglioreranno e ottimizzeranno l’esperienza complessiva del conducente.

Anticipazioni

ElectraMeccanica esporrà anche la Solo Cargo, che vede la versione berlina con un piccolo cassone in più. Il veicolo è stato creato con il contributo di potenziali clienti ed è stato concepito per tutte le mansioni, dalla consegna di cibo all’uso della flotta municipale. A loro si unirà il concept Solo O2, che originariamente ha debuttato al SEMA all’inizio di quest’anno. È una decappottabile, che mette in evidenza ciò che è possibile con il design di prossima generazione.

Vedremo cosa ha in serbo l’azienda il mese prossimo, ma il concept Solo è stato ideato per ridefinire il trasporto urbano personale poiché quasi l’80% degli spostamenti quotidiani negli Stati Uniti viene effettuato da soli in veicoli passeggeri alimentati a gas. L’azienda considera questo aspetto inefficiente ed è fonte di una grande preoccupazione ambientale, quindi ha sviluppato il monoposto Solo per affrontare il problema e riempire lo spazio vuoto tra scooter e veicoli tradizionali.

Le caratteristiche

Il Solo parte da 18.500 dollari e dispone di un pacco batterie agli ioni di litio da 17,4 kWh, che fornisce un’autonomia di 161 km con una singola carica. La batteria alimenta un motore elettrico che sviluppa 56 CV e 140 Nm di coppia. Dati questi numeri, le prestazioni del veicolo a tre ruote non sono certo mozzafiato, poiché lo scatto da 0 a 100 km/h si registra in poco meno di 12 secondi e la velocità massima è di soli 129 km/h.