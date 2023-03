Ecco come la Lettonia aiuta l’Ucraina

L’automobile corre in aiuto dell’Ucraina, ma dietro la decisione, oltre alla solidarietà, c’è la volontà di un Paese di risolvere un serio problema che non va poi così d’accordo con la sicurezza stradale. Ecco perchè la Lettonia dona auto all’Ucraina.

Di fondo c’è un serio problema

Lo abbiamo appreso da fonti media lettoni. A rivelare le dimensioni del problema è stata di recente l’emittente pubblica LSM: la Lettonia registra ogni anno circa 3.500 casi di automobilisti fermati e in pesante stato di ebbrezza. Il Governo ha emanato una legge che dà ampi poteri alla Polizia di confiscare l’auto ai guidatori che una volta sottoposti ai relativi test, presentano un tasso alcolemico di 1,5 mg per 100 ml di sangue, tre volte il limite legale. Così, scopriamo che lo scorso anno la Polizia lettone ha sequestrato 4.300 auto e ha avviato altrettante procedure d’asta.

La donazione all’Ucraina

Nel mese di febbraio 2023 il Seimas, ovvero il Parlamento lettone, ha pensato di studiare un provvedimento in linea con la legge sull’assistenza all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Il provvedimento prevede che i veicoli sequestrti vengano in parte donati all’Ucraina, con una procedura che stabilisce la consegna delle automobili a Twitter Convoy, un’organizzazione non profit lettone, che ogni settimana porterà circa due dozzine di vetture al Paese in guerra contro la Russia. Le auto confiscate saranno consegnate alle unità dell’esercito dipendenti dal Ministero della Difesa dell’Ucraina, all’Ospedale clinico regionale di Vinnytsia e all’Associazione medica territoriale del Consiglio distrettuale di Kupyansky.

Le bisarche hanno iniziato i trasporti

Così la prima bisarca è partita mercoledì scorso dalla Lettonia, con un’unica destinazione, l’Ucraina, ed ecco che l’organizzazione della donazione si è messa in moto. Trasportava veicoli sequestrati dalla Polizia lettone, nel numero di 8 veicoli, in precedenza sottoposti a confisca in base a quanto espresso da una legge particolarmente severa, che le autorità applicano nei confronti degli automobilisti fermati in stato di ebbrezza. E’ questa l’ultima legge “speranza” che in Lettonia stanno applicando per tentare di risolvere il fenomeno molto diffuso degli automobilisti ubriachi.