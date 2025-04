“La perfezione è fatta di dettagli.” Questa frase descrive al meglio l’ultima creazione di Eccentrica: la straordinaria Rose Phoenix, il secondo modello della serie limitata Eccentrica V12, una reinterpretazione moderna delle leggendarie Lamborghini. Con questa supercar, il marchio inaugura ufficialmente la produzione di una collezione esclusiva composta da soli 19 esemplari, ognuno destinato a diventare un capolavoro unico e irripetibile. La presentazione della Rose Phoenix ha coinciso con l’apertura della nuova struttura produttiva, attirando l’attenzione di appassionati di automobili di lusso da tutto il mondo.

Un capolavoro in Rose Gold

La livrea Rose Gold a triplo strato della Phoenix è un dettaglio che cattura immediatamente lo sguardo. Questa tonalità esclusiva cambia sfumatura a seconda dell’incidenza della luce, mettendo in risalto le linee sinuose della carrozzeria e sottolineando la maestria artigianale che caratterizza ogni creazione di Eccentrica. La perfetta armonia tra tradizione e innovazione è evidente in ogni dettaglio della vettura: il DNA Lamborghini è rispettato e celebrato, ma arricchito con materiali avanzati e tecnologie di ultima generazione. Il risultato è un’autentica opera d’arte contemporanea su quattro ruote.

La filosofia del restomod d’eccellenza

Il progetto restomod Lamborghini nasce dalla passione per i modelli iconici e dalla volontà di preservarne l’essenza originale, integrandoli con le più avanzate innovazioni ingegneristiche. Ogni Eccentrica V12 rappresenta il culmine di questa filosofia, portando il concetto di restomod a livelli mai raggiunti prima in termini di personalizzazione e prestazioni. L’approccio sartoriale rende ogni vettura unica: ciascun esemplare viene realizzato su misura, seguendo i desideri specifici del cliente. Questo processo non solo garantisce l’unicità di ogni auto, ma consolida il posizionamento di Eccentrica come punto di riferimento nel mondo delle supersportive d’epoca reinterpretate.

Un futuro brillante all’orizzonte

Con l’apertura del nuovo stabilimento produttivo e il debutto della Rose Phoenix, Eccentrica si prepara a un futuro ricco di promesse. I 19 esemplari della serie Eccentrica V12 sono destinati a diventare oggetti del desiderio per collezionisti e appassionati di auto esclusive in tutto il mondo. L’entusiasmo attorno al marchio è palpabile e cresce l’attesa per le prossime creazioni. Con la sua missione di ridefinire il concetto di restomod Lamborghini, Eccentrica continua a celebrare la tradizione automobilistica italiana, guardando con fiducia al futuro e trasformando ogni vettura in un capolavoro senza tempo.