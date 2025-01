DS Automobiles, il prestigioso marchio francese di proprietà di Stellantis, ha presentato la sua nuova ammiraglia, la DS N°8. Questa raffinata berlina elettrica è stata progettata per competere con i giganti del lusso automobilistico come Rolls-Royce e Bentley, offrendo un’autonomia di circa 310 miglia su autostrada e un design aerodinamico che si distingue nella sua categoria.

DS N°8 sfida i giganti del settore

Secondo Thierry Métroz, direttore del design di DS, l’obiettivo del marchio è quello di posizionarsi come il Louis Vuitton del settore automobilistico, offrendo un’esperienza di lusso superiore rispetto ai marchi premium tradizionali. Métroz ha sottolineato che la DS N°8 trae ispirazione dai dettagli artigianali di Bentley e Rolls-Royce, piuttosto che dai concorrenti tedeschi come Audi o Volkswagen, grazie alla qualità dei materiali e all’attenzione ai dettagli interni.

La nuova berlina è stata svelata al Salone dell’Auto di Bruxelles, dove ha catturato l’attenzione per la sua silhouette elegante e moderna. Gli interni, ispirati al mondo della gioielleria, offrono un’esperienza sensoriale unica, con un cruscotto che richiama il design degli yacht, materiali pregiati e un sistema audio di alta qualità firmato Focal. Questi elementi evidenziano l’ambizione di DS Automobiles di dominare il segmento del lusso elettrico.

Un’evoluzione continua

Fondata nel 2009 come parte di Citroën e diventata un marchio indipendente nel 2014, DS Automobiles ha intrapreso un percorso di innovazione e crescita. Dal 2024, il marchio si impegna a produrre esclusivamente veicoli completamente elettrici, sottolineando la sua visione di un futuro sostenibile e di alta gamma. Grazie al supporto di Stellantis, DS sta investendo in tecnologie all’avanguardia e in un’esperienza cliente di livello superiore, come dimostrato dal servizio esclusivo DS Concierge, progettato per assistere i clienti in ogni fase del processo di acquisto e post-vendita.

Con la DS N°8, DS Automobiles non si limita a introdurre un nuovo modello, ma ridefinisce il concetto di lusso automobilistico, mirando a conquistare una nicchia esclusiva nel mercato globale. L’ambizione di Métroz e del suo team è chiara: trasformare DS in un punto di riferimento per l’eleganza e l’innovazione nel settore automobilistico.