DS Automobiles comincia a svelare il nuovo SUV elettrico

La prossima auto elettrica di DS Automobiles inizia a mostrarsi, in vista della presentazione ufficiale, ormai in dirittura d’arrivo. Una cinquantina di esemplari pre-produzione sono impegnati nel ricco campionario di test, con un camouflage distintivo, che non basta a nascondere i lineamenti finali del modello, ormai definiti e chiaramente percepibili.

I colori usati per la mimetizzazione giocano sul nero profondo e sull’oro, insoliti per questo tipo di “protezione visiva”: una scelta connessa ai toni della DS E-TENSE FE25 iscritta al Campionato mondiale ABB FIA Formula E. La messa a punto stradale è ormai in fase avanzata, poche settimane mancano al debutto del futuro modello. Ancora non si hanno notizie sulla data della presentazione ufficiale, prevista comunque entro la fine dell’anno.

La nuova vettura alla spina di DS Automobiles avrà un’autonomia di 750 km nel ciclo combinato WLTP. Questa la cifra divulgata nelle scorse ore dalla casa madre, che ne va orgogliosa. Una “gittata” notevole, resa possibile da un’accurata ricerca tecnologica e aerodinamica.

Guardando le immagini, si nota il taglio da SUV Coupé, interpretato però con un lessico espressivo diverso e originale, che dà forma a una tipologia stilistica inedita. Si percepisce una certa pulizia formale, abbinata a una leggera muscolosità dei volumi, che rende più dinamica la tela linguistica. La nuova auto elettrica di DS Automobiles si offre agli sguardi con un parabrezza arretrato, che aggiunge vigore alla presenza scenica del cofano.

Dicevamo dell’attento studio aerodinamico, che si è tradotto in un Cx di soli 0,24. Un risultato importante, frutto dell’attento studio in galleria del vento, che ha investito ogni elemento della composizione capace di incidere sulla sua consistenza. Si segnalano le prese d’aria attive presenti nella parte inferiore del paraurti anteriore, per favorire il raffreddamento.

La firma luminosa cara a DS Automobiles è evidenziata dalle luci diurne verticali, che incorniciano i proiettori DS PIXELVISION. Gli uomini della casa francese parlano di un comfort di alto livello, frutto anche dell’attento studio degli spazi interni, capaci di regalare volumi abitabili degni di un’auto di questo calibro. Presto conosceremo anche la sua scheda tecnica.