SM, uno dei più iconici modelli nella storia di DS Automobiles, ritorna in scena per celebrare il decimo anniversario del marchio con il progetto SM TRIBUTE. Presentato all’evento Chantilly Arts & Elegance, questo tributo è un pezzo unico creato dal DS Design Studio Paris, che rappresenta un ponte tra passato e futuro. Thierry Metroz, direttore del design di DS Automobiles, ha definito il progetto come una parte essenziale del percorso di esplorazione stilistica del brand. “Stiamo riscoprendo i geni dei nostri modelli storici per ispirare i futuri veicoli che vedranno la luce alla fine del decennio“, ha affermato Metroz.

Come nasce il progetto di DS Automobiles

Il progetto SM TRIBUTE nasce da un dialogo con la comunità di appassionati del marchio, che nel 2020 aveva accolto con entusiasmo una serie di bozzetti pubblicati sui social sotto l’hashtag #SM2020. Questi disegni, frutto di un concorso interno, dimostravano il forte legame dei fan con i tratti distintivi della SM originale, un veicolo iconico presentato per la prima volta nel 1970. Caratterizzata da un design aerodinamico firmato da Robert Opron e da un motore V6, la SM rappresentava un concentrato di tecnologia e innovazione. Le sue sospensioni idropneumatiche e il comfort di guida ineguagliabile la posizionavano all’avanguardia dell’industria automobilistica francese.

SM TRIBUTE vuole rendere omaggio a questo capolavoro, mantenendo vivi gli elementi iconici dell’originale ma reinterpretandoli con un linguaggio stilistico moderno. Il nuovo modello presenta un trattamento bicolore ispirato alla nuance Gold Leaf del 1971, un dettaglio che unisce passato e presente. Il veicolo sembra quasi fluttuare sulla strada, un omaggio allo spirito innovatore della SM.

Elementi iconici

Frédéric Soubirou, responsabile del design esterno di DS Automobiles, ha spiegato che il progetto è stato concepito come se la SM fosse stata continuamente evoluta negli ultimi 50 anni. Le linee muscolose e aerodinamiche celebrano il design originale, mantenendo un perfetto equilibrio tra dinamismo ed efficienza.

Elementi iconici come il frontale distintivo, il cofano allungato e la reinterpretazione della storica griglia in vetro con uno schermo 3D luminoso, mantengono viva l’essenza del modello originale. Anche gli interni evocano il design degli anni ’70, reinterpretando il cruscotto e la plancia con materiali pregiati come pelle e Alcantara in avorio, creando un ambiente lussuoso e contemporaneo che rende omaggio alla leggendaria SM.