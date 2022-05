DS 3 e DS 7, aperti gli ordini per le nuove edizioni speciali

La divisione italiana di DS Automobiles ha svelato le nuove edizioni limitate dedicate i crossover DS3 e DS7 sotto i riflettori dell’Officina del Volo, a Milano. Battezzate DS 3 Crossback Toits de Paris e DS 7 Crossback Ligne Noire, queste due serie speciali si distinguono per la loro raffinatezza e per una dotazione ancora più ricca. Le due versioni risultano già ordinabili e sono proposte rispettivamente ad un prezzo di 28.350 e 45.500 euro.

DS 3 Crossback Toits de Paris

La DS 3 Crossback Toits de Paris omaggia uno degli elementi simbolo che distinguono lo skyline di Parigi, ovvero i tetti. Il corpo vettura ospita badge esclusivi che richiamano i monumenti simbolo della capitale francese, come ad esempio la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacro Cuore. Il tetto della vettura è in grigio carat e risulta in contrasto con 5 livree sterne disponibili: Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo. Gli interni invece sono personalizzati con rivestimenti in pelle in Nero Basalto, inoltre il volante è in pelle pieno fiore lavorato a mano.

DS 7 Crossback Ligne Noire

La DS 7 Crossback Ligne Noire aggiunge all’eleganza tipica del marchio con un pizzico di grinta. L’estetica si caratterizza per dettagli in nero lucido, luci 3D con finiture a scaglie tagliate al laser e DS Wings in nero lucido. La vettura può essere personalizzata con 6 differenti livree: Nero Perla Nera, Grigio Platino, Blu Inchiostro, Bianco Perla, Cristallo Perla e Grigio Artense.

Un brand sempre più “green”

Ricordiamo che entrambe le serie speciali sono proposte anche nelle versioni E-Tense, con motore 100% elettrico. Questo tipo di motorizzazione è coerente con la decisione del marchio francese di proporre a partire dal 2024 solo modelli a zero emissioni. Bisogna inoltre sottolineare che DS è diventato nel 2020 il marchio con le emissioni di CO2 più basse in Europa.

Eugenio Franzetti, Managing Director di DS Italia, ha commentato le due vetture con le seguenti dichiarazioni: