Lamborghini vs scooter: la drag race che non ti aspetteresti [Video]

Nel ricco libro delle drag race si scrive una nuova pagina, di taglio insolito, con la sfida fra una Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera e uno scooter Yamaha Mio. Quest’ultimo è un modello con trasmissione CVT, pensato per il mercato del sud-est asiatico. Ovviamente, l’esemplare usato per la sfida in accelerazione con la supercar del “toro” è stato pesantemente modificato. Basta guardare la sua veste estetica, per faticare a leggere delle connessioni col modello di partenza.

Il mezzo a due ruote è stato spogliato della carrozzeria, per scendere al di sotto dei 90 chilogrammi di peso iniziale. Anche il motore ha subito un trattamento rinvigorente, spingendosi ben sopra i 10 cavalli della versione standard.

Sulla carta, la Lamborghini Gallardo è soverchiante in termini di vigore energetico, con i suoi 570 cavalli, ma in casi del genere conta molto il rapporto peso/potenza. La Yamaha Mio vitaminizzata riuscirà nell’impresa di battere l’auto sportiva di Sant’Agata Bolognese? Il video dice sì, anche se non conosciamo le condizioni della prova e la professionalità dei protagonisti. Chi si sarebbe aspettato una simile sorpresa? Penso nessuno.