Drag race con crash per la Ford Mustang [Video]

Le gare di accelerazione su strade aperte al traffico lasciano molto a desiderare sul piano della maturità di chi le pone in essere, nonostante ciò in alcuni contesti sembra che vadano abbastanza di moda. Il riferimento è agli Stati Uniti d’America. Il video odierno si riferisce ad una di queste sfide sul quarto di miglio, con protagoniste una GMC modificata e una Ford Mustang. L’uomo al volante di quest’ultima, complice la scarsa aderenza offerta dal fondo stradale, a un certo punto ne perde il controllo, andandosi a schiantare contro un muro.

Per fortuna lui non si è fatto male, anche se l’auto ha riportato diversi danni. Pare che poco prima, sulla stessa striscia d’asfalto, un’altra vettura, per un problema tecnico, avesse inondato d’olio il manto stradale. Ecco perché il “pilota” della Ford Mustang ha perso all’improvviso il controllo del veicolo. L’incidente si è consumato in occasione di un raduno, dove anche una Chevrolet Camaro di vecchia generazione ha fatto la stessa fine. A voi il filmato.