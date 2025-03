Un quadriciclo pesante elettrico compatto, capace di raggiungere una velocità massima di 90 km/h, con un’autonomia di 182 chilometri e un design pensato per la mobilità urbana moderna. Sono queste le caratteristiche principali della nuova DR Birba, l’ultima novità firmata da DR Automobiles, protagonista nel crescente mercato dei veicoli elettrici leggeri.

DR Birba, si inserisce in un mercato in crescita

Il produttore italiano, noto dal 2006 per l’adattamento di vetture cinesi agli standard europei, propone questa volta un modello ispirato alla Chery QQ, che ricorda per certi aspetti la già nota Wuling Mini EV (distribuita in Italia come Desner W300). La scelta non è casuale: il segmento dei quadricicli pesanti sta vivendo un momento di forte crescita, soprattutto nelle aree urbane.

Nonostante le dimensioni ridotte, la DR Birba non rinuncia al comfort e alla sicurezza. La dotazione include airbag, retrocamera, sensori di parcheggio e ABS. Sul fronte tecnologico, il veicolo offre bluetooth e radio DAB Plus, mentre il sistema di climatizzazione con riscaldatore PTC e i cerchi in lega da 14 pollici arricchiscono ulteriormente l’equipaggiamento, rendendolo sorprendentemente completo per questa categoria.

Tre le versioni

Gli acquirenti potranno scegliere tra tre versioni: Classic, Sport ed Ego, ognuna caratterizzata da una vivace gamma di colori che esalta il carattere giovane e dinamico del veicolo. La praticità è garantita dalla possibilità di ricaricare completamente la batteria in circa 8 ore utilizzando una comune presa domestica.

Sebbene il listino prezzi non sia ancora stato reso noto, DR Automobiles ha già avviato le prenotazioni per i test drive attraverso il proprio sito web, offrendo ai potenziali clienti l’opportunità di scoprire il veicolo prima del lancio ufficiale sul mercato. Con questa nuova proposta, l’azienda di Macchia d’Isernia consolida la propria posizione nel settore della mobilità sostenibile, offrendo una soluzione che combina efficienza, praticità e un tocco di stile italiano. Vedremo se funzionerà.