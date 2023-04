DR 7.0 Turbo: debutta in Italia il nuovo SUV a sette posti

DR Automobiles ha annunciato nelle scorse ore un nuovo modello con il nome di DR 7.0 Turbo, che si posiziona al top della gamma attuale dei SUV della casa automobilistica molisana.

È uno Sport Utility Vehicle di segmento D ed è disponibile ad un prezzo di partenza di 32.900 euro per la versione benzina e 34.400 euro per quella bifuel a GPL. È possibile scegliere soltanto fra le colorazioni bianca e nera.

La capacità del vano bagagli arriva fino a 1500 litri

Come per tutti i modelli di questo brand, anche la 7.0 Turbo deriva da un veicolo di Chery Automobile, in questo caso dalla Chery Tiggo 8 Plus. Tuttavia, presenta un paraurti anteriore modificato, i loghi di DR Automobiles e i badge identificativi.

Presenta un corpo con dimensioni di 4700 mm di lunghezza, 1705 mm di altezza e un passo di 2710 mm, per un peso di 1564 kg (benzina)/1584 kg (GPL). Parliamo di un modello adatto principalmente alle famiglie in quanto l’abitacolo offre sette posti a sedere e un bagagliaio che può arrivare fino a 1500 litri di capacità abbattendo i sedili posteriori. Nella configurazione a sette posti offre una capacità minima di 230 litri mentre in quella a cinque posti 500 litri.

Sotto il cofano della 7.0 Turbo troviamo un motore turbo benzina da 1.5 litri capace di sviluppare 160 CV di potenza a 5680 g/min e 210 Nm di coppia massima a 3600 g/min. La variante GPL, invece, propone 153 CV e 195 Nm.

Almeno per il momento non abbiamo informazioni dettagliate sulle prestazioni, ma DR Automobiles sostiene che il SUV consuma 8 litri di benzina ogni 100 km ed emette 182 grammi al km di CO2 oppure 9,9 litri/100 km e 160 g/km nel caso della variante GPL.

Offre un ampio display touch centrale da 12.3 pollici

Arrivando all’abitacolo, troviamo la stessa configurazione proposta dalla più piccola DR 6.0. Tra le differenze abbiamo una sezione dedicata al climatizzatore bizona con pulsanti fisici e bocchette d’areazione posteriori.

Di serie, la DR 7.0 offre un quadro strumenti digitale con display da 7 pollici, il supporto Android Auto ed Apple CarPlay, un caricatore wireless per smartphone compatibili, un sistema di infotainment con schermo touch da 12.3 pollici, la retrocamera, un tetto panoramico e dei sedili rivestiti in ecopelle con quelli anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente.

Il telaio prevede quattro sospensioni indipendenti, con schema MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore. Infine, propone cerchi in lega da 19”, pneumatici 235/50, servosterzo elettrico e freni a disco (ventilati sull’anteriore).