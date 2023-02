DR 1.0 elettrica: prezzo, dimensioni, interni

DR Automobiles ha presentato il modello più piccolo della sua gamma. Una citycar 100% elettrica che è già in vendita in Italia. La nuova DR 1.0 EV è il modello di accesso al listino, con un design molto accattivante, un abitacolo per quattro passeggeri e un’autonomia massima che sfiora i 300 chilometri.

Misure extra small

DR Automobiles amplia la propria gamma di modelli in Europa, e nello specifico in Italia, con la proposta più piccola, un vero e proprio modello entry level e con cui il marchio italo-asiatico intende conquistare il cuore delle storiche città del nostro Paese. La nuova DR 1.0 è infatti, per le sue dimensioni, l’opzione ideale per muoversi con agilità nel traffico urbano. Misura appena 3,20 metri in lunghezza, 1,55 metri in larghezza, 1,67 in altezza, con un passo di 2,15 metri. La capacità di carico del portabagagli è di 110 litri, espandibili a 610 litri abbattendo i sedili posteriori.

Design attraente

Dal punto di vista estetico la nuova DR 1.0 presenta dei voluminosi fari anteriori che si estendono verso il parabrezza, sfoggiando una firma a LED sul bordo inferiore, un cofano corto e un paraurti che comprende due griglie, quella inferiore a forma di trapezio, accompagnata da due applique decorative verticali alle estremità con una nuova fascia luminosa.

Dietro i gruppi ottici sono montati sui montanti, lasciando libero un ampio portellone di carico che sfoggia perfino uno spoiler integrato nella parte superiore, aggiungendo un tocco più sportivo. Ma ciò che sorprende davvero sono le sue misure, sfruttate al massimo per offrire due sedili posteriori e un volume contenuto nel bagagliaio.

Interni compatti, ma per 4 passeggeri

All’interno, i sedili anteriori hanno un design più sportivo con i poggiatesta integrati nella struttura, dotati di quadro strumenti digitale da 3,5 pollici e ampio touchscreen verticale sulla consolle centrale da 9,7 pollici per il sistema multimediale, con una dotazione di serie completa:

climatizzatore manuale

Connettività Apple CarPlay e Android Auto (con cavo USB)

sedili anteriori sportivi

Sedili posteriori ribaltabili

Ricarica induttiva per dispositivi mobili

freno di stazionamento elettrico

sensori di parcheggio posteriori

Bluetooth

Videocamera posteriore

Cerchi in lega da 15 pollici

Telaio, motore e autonomia

La nuova DR 1.0 EV si basa sulla Chery eQ1 venduta in Cina, che ha però subito, in questo caso, una completa riforma della struttura del suo telaio per essere omologata e commercializzata in Europa, unendo alluminio e acciaio di alta resistenza. È spinta da un motore elettrico con una potenza massima di 45 kW, pari a 61 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità lorda di 31 kWh, con un’autonomia di 210 chilometri in ciclo combinato e 294 chilometri in città.

Prezzi

La DR 1.0 è dotata di un caricatore di bordo che supporta una potenza massima di 6,6 kW in corrente alternata e fino a 40 kW in corrente continua, in questo caso può ricaricare dal 20 all’80 percento della capacità totale in quasi quattro ore. Nei punti di ricarica rapida rapida bastano solo 35 minuti e 80 minuti con batteria scarica. È già in vendita in Italia a 25.900 euro, ma con gli incentivi all’acquisto si scende sotto i 20.000 euro.