Un pomeriggio dedicato alla cura dell’auto si è trasformato in un incubo per una sessantenne francese, rimasta vittima di un episodio tanto insolito quanto angosciante. In un autolavaggio automatico a Louvigny, nel Calvados, la donna ha vissuto un’ora di puro terrore dopo essere rimasta bloccata tra la sua vettura e il macchinario del lavaggio.

Episodio drammatico

Il drammatico episodio è avvenuto sabato 12 aprile. La donna, al termine del ciclo di lavaggio, stava cercando di rientrare nel veicolo quando la portiera si è incastrata contro uno dei rulli rotanti, intrappolandola in una posizione pericolosa. La situazione si è rapidamente trasformata in un’emergenza, con la sessantenne incapace di liberarsi autonomamente.

Le sue grida di aiuto hanno attirato l’attenzione di un addetto alla manutenzione, che ha prontamente allertato i servizi di emergenza. L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido ma complesso, richiedendo oltre novanta minuti per liberare la donna in sicurezza. Durante le operazioni, il gestore dell’impianto ha scelto di non utilizzare il sistema elettrico del veicolo per evitare di aggravare la situazione, una decisione che si è rivelata cruciale per il buon esito del salvataggio.

Nessuna conseguenza per la donna

Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze. La donna ha riportato solo una lieve distorsione alla caviglia ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti di routine. Dopo poche ore, è stata dimessa, lasciando dietro di sé un’esperienza che difficilmente dimenticherà.

Questo incidente ha acceso i riflettori sulla necessità di maggiore attenzione e consapevolezza in termini di sicurezza auto negli impianti di lavaggio automatici. Gli esperti sottolineano l’importanza di seguire scrupolosamente le procedure di sicurezza, come il posizionamento del cambio in folle, una misura fondamentale soprattutto per i veicoli con trasmissione automatica. Tuttavia, molti utenti, in particolare quelli meno esperti, tendono a sottovalutare queste precauzioni, aumentando il rischio di incidenti.

La vicenda della donna intrappolata a Louvigny rappresenta un chiaro promemoria dell’importanza di adottare un atteggiamento prudente anche nelle attività quotidiane apparentemente più semplici. Gli impianti di lavaggio automatici, pur essendo progettati per semplificare la vita degli automobilisti, possono diventare fonte di pericolo se non utilizzati correttamente o in caso di malfunzionamenti. La consapevolezza e il rispetto delle regole di sicurezza restano fondamentali per prevenire situazioni simili in futuro.