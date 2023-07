Donna finisce con la sua auto dentro la piscina: è successo in Florida [VIDEO]

Una donna è rimasta ferita in un incidente con la sua auto avvenuto lo scorso 4 luglio a Fort Lauderdale in Florida. L’auto è finita dentro la piscina di un condominio. I testimoni hanno detto alle autorità accorse sul luogo dell’incidente di essere usciti dalle loro case dopo aver sentito un forte schianto e di aver visto la berlina in piscina con la sua guidatrice intrappolata all’interno. La donna si è schiantata contro una recinzione vicino al parcheggio del complesso prima di finire con la sua auto dentro la piscina. I residenti del luogo ipotizzano che la guidatrice avesse accidentalmente premuto l’acceleratore invece dei freni.

Donna finisce in piscina con la sua auto e viene salvata da un uomo intervenuto tempestivamente

Per fortuna la spericolata guidatrice è stata messa in salvo da un uomo, un residente del complesso in cui è avvenuto lo schianto che intervenuto tempestivamente ha evitato conseguenze più gravi. La polizia sta cercando di capire esattamente la dinamica dell’incidente. Per fortuna non si registrano feriti. La stessa donna che guidava l’auto a parte lo shock non sembra avere registrato particolari problemi fisici. Ovviamente l’incidente ha avuto molto risalto tra le emittenti tv locali che hanno intervistato l’uomo intervenuto definito da più parti come un eroe. Le troupe televisive erano presenti anche quando le autorità hanno sollevato la berlina dalla piscina con una gru e si è potuto notare l’acqua fuoriuscire dall’auto mentre veniva portata via.