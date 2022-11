DNG Motors Model-JZD: l’auto della figlia di DeLorean

Kat DeLorean, figlia dell’ingegnere John Zachary DeLorean, sta costruendo una nuova auto sportiva, che si chiamerà DNG Motors Model-JZD. Le tre lettere finali della sigla sono un omaggio alle iniziali del padre, di cui sta seguendo le orme. Il modello vuole dare continuità al genio creativo dell’uomo che diede vita all’omonima casa automobilistica statunitense, nelle cui linee produttive prese forma la DMC-12. Un esemplare di quella specie guadagnò la fama mondiale per il suo impiego nella saga televisiva di “Ritorno al futuro“.

Legami che si ripetono

Per dare continuità al DNA DeLorean, Kat ha deciso di coinvolgere nell’avventura alcuni degli uomini che crearono l’iconica vettura più di 40 anni fa. Insieme a loro lavoreranno alcuni tecnici molto talentuosi, scelti accuratamente. La Model-JZD sarà assemblata da DNG Motors, azienda da lei fondata a Detroit, nel Michigan. Qui il padre costruiva le sue vetture.

Verso il debutto della DNG Motors Model-JZD

La presentazione del nuovo modello è prevista entro fine anno, mentre il ciclo produttivo dovrebbe avviarsi nel mese di gennaio del prossimo anno. Kat è davvero una donna intraprendente. Al coraggio unisce grandi competenze tecniche. Lei collaborò col padre in diversi progetti, uno dei quali riguardava un’auto sportiva pensata insieme a lui prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2005. Ora il filo del rapporto ingegneristico riprende idealmente e spiritualmente, con un nuovo modello che incarna i valori tanto amati dal padre.

Presto si conoscerà la scheda tecnica

La DNG Motors Model-JZD si ispira alla DMC-12. Non è l’Alpha5 elettrica presentata a Pebble Beach dalla DeLorean Motor Company, ma una cosa diversa, creata da un marchio diverso. L’apparato genetico, però, è quello giusto. Ancora non siamo in grado di svelarvi l’auto definitiva, ma i primi bozzetti, pubblicati sul sito ufficiale di DNG Motors sono molto esplicativi. Anche in questo caso non mancano le scenografiche portiere ad ali di gabbiano, i cerchi multirazza ed il lunotto con feritoie orizzontali. Lo stile porta la firma di Angel Guerra e Allan Portilho.