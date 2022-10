DeLorean DMC-12 di “Ritorno al futuro”: in vendita una replica

Una replica della DeLorean DMC-12 utilizzata in “Ritorno al futuro” è all’asta sulla piattaforma di Bring a Trailer. Impressionante la fedeltà della riproduzione. Pare evidente la passione per il noto franchise cinematografico di chi ha commissionato le modifiche. L’esemplare, del 1981, è in vendita in Florida. In totale, nel corso degli anni, ha accumulato una percorrenza di circa 23 mila miglia, pari a circa 37 mila chilometri.

Una credibile DeLorean DMC-12 da set

© Bring a Trailer

Per farla sembrare come se fosse appena uscita dal piccolo schermo, molti elementi della tela grafica sono stati rivisti. Anche gli interni hanno subito analogo trattamento. Spicca il cruscotto, in tutto e per tutto simile a quello dell’auto del film, orologio compreso. Fra i sedili, come evidenziano i colleghi di Carscoops, c’è persino un “condensatore di flusso“. Diversi i cavi scoperti, come sul modello entrato in azione nel set. Le modifiche hanno riguardato anche gli aspetti meno visibili: parlo di quelli nascosti sotto il cofano.

Lavoro lungo ma di qualità

© Bring a Trailer

Immagino che gli interventi siano stati laboriosi e costosi, ma il risultato premia gli sforzi, anche se il valore sentimentale e collezionistico non è lo stesso dell’opera originale. Più convenzionale il motore, che resta quello di serie: un V6 da 2.85 litri, con 130 cavalli di potenza, montato dietro l’abitacolo. L’energia viene scaricata sulle ruote posteriori con l’ausilio di un cambio automatico a tre velocità.

Carisma da diva del piccolo schermo

© Bring a Trailer

Il mondo del cinema ha la straordinaria capacità di trasformare in icone alcune vetture protagoniste dei film più famosi. Pensando alla trilogia di “Ritorno al futuro” viene naturale la connessione con la DeLorean DMC-12, diventata una delle auto più celebri della settima arte. Nella saga hollywoodiana di Robert Zemeckis, interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, questa vettura con le porte ad ali di gabbiano si è ritagliata un ruolo di primo piano. Il Dr. Emmett “Doc” Brown la usò come base per la macchina del tempo. L’esemplare messo in vendita su Bring a Trailer, che la riproduce fedelmente in ogni dettaglio, viene proposto senza prezzo di riserva. Fra due giorni scade il termine per presentare le offerte.

Foto | Bring a Trailer