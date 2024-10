DKV Mobility: oltre 550 colonnine per rete di ricarica EV in Spagna

DKV Mobility, uno dei principali fornitori di servizi di mobilità internazionale, ha realizzato una collaborazione con Iberdrola | bp pulse, la joint venture costituita da Iberdrola e bp pulse per guidare l’espansione della rete di ricarica rapida e ultra-rapida in Spagna e Portogallo. L’accordo coinvolge DKV Mobility e la sua consociata GreenFlux, che ne gestisce l’offerta di servizi di ricarica per veicoli elettrici. Grazie a questa partnership, tramite la DKV Card +Charge o l’App DKV Mobility i clienti di DKV Mobility potranno usufruire di oltre 550 nuovi punti di ricarica in Spagna. Entro il 2030, prevede di avere 11.700 punti di ricarica operativi in tutta la Penisola Iberica.

DKV Mobility a sostegno dell’infrastruttura iberica

Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility, afferma: “Siamo estremamente soddisfatti di integrare nella nostra rete i punti di ricarica di Iberdrola | bp pulse in Spagna. Attraverso un’offerta di ricarica pubblica di altissimo livello per i conducenti di veicoli elettrici in Spagna, Iberdrola | bp pulse constribuisce ad accelerare la transizione verso la decarbonizzazione dei trasporti su strada. Ciò è perfettamente in linea con il nostro impegno a promuovere una mobilità del futuro più efficiente e sostenibile”.

L’entusiasmo delle parti

Julio Martin, Commercial Director di Iberdrola | bp pulse, aggiunge: “Il nostro obiettivo è promuovere l’accesso a un’infrastruttura di ricarica affidabile e ad alta velocità, favorendo così l’eliminazione di una delle principali barriere che frenano l’adozione dei veicoli elettrici. Il nostro obiettivo è decarbonizzare il settore del trasporto, sia quello leggero sia quello pesante, e per affrontare una sfida di questa portata sono essenziali partnership come quella che abbiamo avviato con DKV . Siamo entusiasti di abilitare i loro clienti ad accedere alla nostra rete in rapida crescita per la ricarica dei veicoli elettrici”.

“Dopo lo sviluppo della nostra rete di ricarica in Europa Centrale e nel Regno Unito siamo estremamente orgogliosi di espandere la nostra infrastruttura anche nella regione iberica. Questo prestigioso accordo ci permette di promuovere la mobilità sostenibile offrendo un servizio di alta qualità in un territorio interessante per il trasporto merci nel sud Europa” ha aggiungo Marco Berardelli, Managing Director di DKV Mobility Italia.