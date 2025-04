Martello, sega e fiamme: sono questi gli strumenti con cui Evgeny Chebotarev, celebre stuntman russo, ha messo in scena una performance estrema che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Nel suo ultimo video spettacolare, pubblicato su YouTube, il protagonista distrugge una lussuosa Tesla Model X, trasformandola in un cumulo di rottami fumanti e scatenando un acceso dibattito online.

Il filmato si apre con immagini potenti: il SUV elettrico, modello di punta dell’azienda di Elon Musk, avvolto dalle fiamme in un’ambientazione rurale. Il cielo sereno contrasta drammaticamente con il fuoco che divora il veicolo, creando un impatto visivo indimenticabile. Ma la distruzione non si ferma qui. Chebotarev, con la freddezza e la precisione di un professionista, si accanisce sull’interno dell’auto, trapanando i sedili, frantumando i cristalli e smantellando il sofisticato cruscotto hi-tech. Ogni colpo sembra voler abbattere non solo un oggetto, ma anche ciò che esso rappresenta.

Questo atto di distruzione Tesla non è un semplice spettacolo di vandalismo, ma una vera e propria provocazione artistica. La scelta di prendere di mira un veicolo considerato simbolo di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale porta con sé un messaggio più profondo. Chebotarev invita il pubblico a riflettere sul valore che attribuiamo agli oggetti tecnologici e sul culto che spesso circonda i marchi più prestigiosi. La sua performance sembra voler mettere in discussione il nostro rapporto con la tecnologia, sollevando interrogativi sul significato e sulla durata di questo legame.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Da un lato, molti hanno condannato l’operazione come uno spreco ingiustificabile, soprattutto considerando che la Tesla Model X è uno dei veicoli elettrici più avanzati sul mercato, con un’autonomia di 530 km e funzionalità all’avanguardia come la guida autonoma. Dall’altro, c’è chi ha apprezzato la componente artistica e provocatoria del gesto, lodando Chebotarev per la sua capacità di stimolare una discussione su temi così rilevanti. In ogni caso, il video ha rapidamente accumulato visualizzazioni, confermando l’abilità dello stuntman russo nel creare contenuti virali.

La performance di Chebotarev si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sulla tecnologia e sul suo impatto nella società contemporanea. La distruzione Tesla diventa così un atto simbolico, che sfida le convenzioni e invita a riconsiderare il nostro approccio a oggetti che, pur essendo all’avanguardia, non sono immuni da critiche o controversie. La scelta di distruggere un’auto così iconica non è casuale: rappresenta un invito a guardare oltre l’apparenza e a interrogarci sul vero valore delle innovazioni che tanto idolatriamo.

Nel video è possibile assistere all’intera opera di distruzione orchestrata da Evgeny Chebotarev, un artista che, con le sue performance estreme, continua a far parlare di sé e a dividere l’opinione pubblica.