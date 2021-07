Dieselgate: la sentenza impone a Volkswagen il risarcimento di 63mila italiani

Sono passati oltre 5 anni dallo scoppio dello scandalo Dieselgate che ha travolto il colosso dell’automobile tedesco Volkswagen. Il Gruppo di Wolfsburg era finito nella bufera a causa delle proprie motorizzazioni a gasolio con i parametri “truccati”, pagando delle salatissime sanzioni per questo comportamento illecito. Nel 2017, in Italia, era stata lanciata una class action che aveva coinvolto in prima persona Altroconsumo e il network europeo Euroconsumers ( Test-Achats in Belgio, OCU in Spagna, DECO Proteste in Portogallo), mentre adesso è arrivata la sentenza positiva per gli oltre 63.000 clienti italiani coinvolti.

Oggetto della sentenza

Volkswagen è stata ritenuta responsabile di pratica commerciale scorretta, perché rea di aver installato sui motori EA189 un software vietato che permettesse di abbattere le emissioni di ossido di azoto nel corso dei test per l’omologazione. La Casa di Wolfsburg è quindi costretta a risarcire a ciascuno dei clienti danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale di 3.300 euro oltre gli interessi, cifra che viene dimezzata per chi ha acquistato un’auto usata o l’ha rivenduta nel periodo compreso tra agosto 2009 e settembre 2015.

Un conto salato

Il conto a carico dell’azienda tedesca è di circa 208 milioni di euro, a cui dovranno essere aggiunte le spese legali e di pubblicità. Chi, invece, ha diritto al risarcimento verrà contattato nei prossimi giorni da parte della stessa associazione, che ha celebrato il grande successo. Il responsabile relazioni esterne di Altroconsumo, Federico Cavallo, ha dichiarato: