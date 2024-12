Changan Automobile alza il sipario sul Deepal S9, un nuovo SUV premium progettato per impressionare sia per il design moderno che per le sue avanzate caratteristiche tecnologiche. Destinato al lancio nel primo trimestre del 2025, il Deepal S9 mira a posizionarsi come una scelta di rilievo nel segmento dei veicoli elettrificati di grandi dimensioni.

Il design del Deepal S9 colpisce per le sue linee eleganti e futuristiche. La carrozzeria in blu scuro è impreziosita da cerchi dal look sofisticato e maniglie a scomparsa integrate, che contribuiscono a un profilo aerodinamico. Il frontale si distingue per una barra luminosa orizzontale e una doppia fila di fari, elementi che conferiscono al SUV un aspetto moderno e dinamico.

In termini di dimensioni, il Deepal S9 si impone con una lunghezza di 5205 mm, una larghezza di 1996 mm, un’altezza di 1800 mm, e un passo di 3105 mm, offrendo uno spazio interno ampio e confortevole.

Sul piano tecnologico, il Deepal S9 integra il sistema Super Range Extended 2.0, una soluzione ibrida che unisce un motore termico turbo da 1.5 litri a una potente unità elettrica. Questa configurazione garantisce una potenza complessiva di 341 kW, di cui 231 kW generati dalla componente elettrica. Il SUV è in grado di raggiungere una velocità massima di 205 km/h, offrendo una guida fluida e dinamica, perfetta per lunghe percorrenze e condizioni stradali difficili.

Il Deepal S9 è stato progettato per competere con rivali di alto profilo come il Li L9, l’Aito M9 e il Denza D9. Con un equilibrio tra tecnologia avanzata e praticità, Changan punta a conquistare il mercato cinese, dove le prime consegne del modello sono previste per l’inizio del 2025.

Con questo big SUV, Changan si propone non solo di soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti, ma anche di ridefinire gli standard dei SUV premium elettrificati. Un veicolo che si annuncia come un precursore nel suo segmento.