Debutto della Ferrari 296 Challange al Trofeo Pirelli

La nuova Ferrari 296 Challenge ha fatto il suo debutto dinamico nel Regno Unito sul circuito di Snetterton durante il terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, dove gli attuali piloti del Ferrari Challenge UK e del Club Challenge hanno testato l’ultimo modello costruito appositamente per il monomarca prima del suo debutto competitivo nella serie britannica la prossima stagione.

Un motore da applausi

Il debutto dinamico era molto atteso dai piloti, che hanno colto l’opportunità di testare in pista la prima Ferrari Challenge V6 in assoluto e hanno lodato il significativo aumento delle prestazioni offerto dal nuovo V6 che sprigiona fino a 700 CV. Questo motore deriva dal pluripremiato V6 da 2,9 litri della 296 GTB, ma la Ferrari Challenge non dispone del sistema ibrido della vettura stradale, uno dei motivi per cui la vettura da corsa pesa 140 kg in meno rispetto alla vettura stradale.

L’esperienza Ferrari

I piloti hanno anche applaudito i miglioramenti aerodinamici, sottolineando il nuovo pacchetto aerodinamico che genera 870 kg di deportanza a 250 km/h con lo spoiler al massimo angolo di attacco, un aumento del 18% rispetto alla Ferrari 488 Challenge Evo. Anche i freni stabiliscono un nuovo punto di riferimento grazie all’adozione, per la prima volta al mondo, del CCM-R PLUS per i dischi dei freni, una soluzione derivata direttamente dalle applicazioni più estreme del motorsport, non ultima la Formula 1, che supera le prestazioni di altri freni carboceramici utilizzati nelle corse. I piloti avranno ulteriori opportunità di sperimentare il Ferrari 296 Challenge durante le ultime due gare della stagione Ferrari Challenge UK 2024.

I prossimi appuntamenti

Circuit Date Donington 20 – 21 July 2024 Silverstone 13 – 15 September 2024

C’è grande curiosità nello scoprire come questo grande oggetto di Maranello – la Ferrari 296 – possa comportarsi sui tracciati britannici, notoriamente molto tecnici e capaci di mettere a dura prova qualunque tipo di telaio e architettura. Il Cavallino Rampante è avvertito, la tradizione deve essere rispettata.