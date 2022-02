DCM: la Porsche 911 si converte in GT3 ma con l’alettone della 997

Il tuner tedesco DMC ha fatto sapere di aver completato il lavoro su commissione di un cliente dalla Cina. L’incarico era prendere la Porsche 911 Carrera e farla sembrare, tramite un elaborato body-kit, l’attuale GT3. L’ordine era stato effettuato nel 2021, prima del rilascio dell’ultima versione della coupé sportiva tedesca incentrata sulla pista.

Di conseguenza il team con sede a Duesseldorf ha deciso di trattare questa build come una riprogettazione estetica e, in omaggio ai modelli più vecchi, è stato deciso che gli elementi di design della GT3 di generazione 997 sarebbero stati applicati alla carrozzeria di questa 992 Carrera.

Design: vecchio e nuovo insieme

Unendo il vecchio design con il nuovo, DMC ha così reingegnerizzato lo spoiler che fungeva da punto di montaggio per l’ala da corsa della 997 GT3 in modo che si adattasse alla carrozzeria dell’auto moderna. Sulla 992 GT3 l’ala è posizionata sopra le prese d’aria centrali del coperchio del motore. Una volta finalizzato questo progetto, il team 3D ha scansionato l’ala della 997 GT3 e ha escogitato un modo per montarla sullo spoiler. Rimanendo comunque fedele al design, DMC ha assicurato che l’ala è completamente regolabile.

DMC ha dichiarato di aver preso questo progetto come uno studio di design proprio per mettere in evidenza la sua passione per le automobili e la dedizione a soddisfare i suoi clienti. Il lavoro è stato anche un solido processo di formazione per il team che ha affinato le sue capacità di progettazione aerodinamica.

Meccanica originale (992)

Il lavoro unico è stato presentato al cliente a Shanghai e si dice che si sia mostrato soddisfatto del prodotto finale. Per quanto riguarda le prestazioni, DMC ha deciso di mantenere la potenza dell’auto standard, ovvero 379 cavalli e 331 Nm di coppia erogati dal sei cilindri biturbo da 3,0 litri.