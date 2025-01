Una proposta rivoluzionaria arriva dal CEO di Mercedes, Ola Kallenius, che ha recentemente assunto il ruolo di Presidente di ACEA, l’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili. Durante un intervento a Bruxelles, Kallenius ha sollevato un tema cruciale per il settore automobilistico europeo: la necessità di rivedere i dazi auto sulle importazioni dalla Cina. Secondo il dirigente, l’attuale politica protezionistica potrebbe trasformarsi in un boomerang per le case automobilistiche europee.

Nel contesto di un mercato già complesso, con clienti spesso indecisi tra veicoli elettrici e tradizionali, il peso delle tasse sulle automobili e i dazi sulle importazioni rischiano di aggravare ulteriormente la situazione. Molti consumatori si orientano verso il mercato dell’usato per evitare i costi crescenti e i lunghi tempi di consegna delle nuove vetture. In questo panorama, le misure restrittive contro le auto cinesi rappresentano un ulteriore ostacolo, non solo per i consumatori ma anche per i produttori europei.

Mercedes in prima fila per una retromarcia

Kallenius ha sottolineato come l’Unione Europea debba cambiare approccio, passando dalla sanzione alla collaborazione. Secondo il CEO di Mercedes, un dialogo aperto con la Cina potrebbe portare benefici reciproci e stimolare un’innovazione condivisa. La strategia di cooperazione non è nuova per l’azienda, che ha già avviato una partnership significativa con il gruppo cinese Geely per la gestione del marchio Smart, detenuto al 50% da entrambe le aziende.

Non è solo Ola Kallenius a spingere per un cambiamento. Anche Oliver Blume, CEO di Volkswagen, ha espresso posizioni simili, evidenziando come il dialogo sia essenziale per affrontare le sfide globali del settore automobilistico. L’industria europea si trova a un bivio: scegliere tra un atteggiamento difensivo che rischia di isolare il mercato o adottare una visione più aperta e collaborativa.

Dazi auto cinesi: eliminazione per un mercato più competitivo

Le implicazioni di questa proposta sono significative. Da un lato, eliminare i dazi auto potrebbe rendere il mercato europeo più competitivo, offrendo ai consumatori una maggiore varietà di scelta a prezzi più accessibili. Dall’altro, resta il timore che una maggiore apertura possa mettere sotto pressione le case automobilistiche europee, già impegnate a competere con i costi più bassi e l’innovazione rapida delle aziende cinesi.

La discussione è aperta e divide l’opinione pubblica, ma un fatto è certo: il futuro del settore automobilistico europeo dipenderà dalla capacità di adattarsi a un mercato globale sempre più interconnesso. La proposta di Ola Kallenius rappresenta un passo in questa direzione, ma sarà necessario un consenso ampio per tradurla in realtà.