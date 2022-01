Daymak Spiritus: il tre ruote elettrico dal Canada

Daymak Spiritus, è questo è il nome del tre ruote elettrico più veloce del mondo, dato che è capace di raggiungere i 140 km/h. Il prototipo statico fu presentato lo scorso ottobre, ma adesso è giunto un video che lo mostra in versione dinamica, nelle strade di Toronto, la sua città di origine. Bisognerà pazientare ancora un po’ per vederlo arrivare sul mercato – almeno fino al 2023 -, tuttavia quella che sembrava una fantasiosa idea del vulcanico Aldo Baiocchi, fondatore dell’azienda, è quasi realtà. L’imprenditore canadese di originale italiana, presentò a Forbes un’azienda in crescita con una gamma di sei diversi veicoli a due, tre, quattro ruote e addirittura un aerotaxi eVtol. Daymak Spiritus sarà la prima conversione di idea in fatti.

Caratteristiche

Questo veicolo si presenta con tre ruote e due posti. Ha il pilota automatico opzionale, connessione Wi-Fi, l’aria condizionata, una ricarica di mantenimento solare con pannelli fotovoltaici e un sistema di intrattenimento davvero di grande coinvolgimento. Dovrebbe esserci anche la possibilità di una ricarica a induzione. Il motore possiede 100 cv, mentre la batteria da 30 kW fornisce invece un’autonomia di 300 km. Potrebbe essere sviluppata anche una versione più prestazionale, solo in fibra di carbonio e con powertrain da 200 cv, che dovrebbe superare i 200 km/H e avere 480 km di autonomia. Il modello ha un costo di 19.995 dollari, il top di gamma avrà invece un prezzo sensibilmente superiore.

Le parole di Baiocchi

L’imprenditore è orgoglioso della sua azienda e del suo futuro, grazie alle innovazioni che portano in serbo: “Siamo entusiasti di mostrare e spiegare i nostri nuovi entusiasmanti IP, come il sistema di ricarica wireless Ondata e la suite di criptovaluta Nebula. La rivoluzione blockchain sta rimodellando la sfera finanziaria in tutti i settori e Daymak è orgogliosa di spingere i confini del settore dei trasporti… con un’auto che è stata finanziata in parte attraverso il mining di criptovalute e i pagamenti in criptovalute”.