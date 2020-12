Aptera: l’auto a energia solare con tre ruote motrici

L’azienda Aptera Motors è sul punto di rivoluzionare la mobilità sostenibile grazie ad un‘auto dotata di tre ruote motrici che risulta alimentata da energia solare. Questo veicolo a zero emissioni è pronto a sbarcare sul mercato americano nel corso del 2021, ma può essere già prenotata online (a scatola chiusa) versando una piccola caparra.

Aerodinamica da record

La vettura sviluppata dalla Aptera Motors può contare su un’aerodinamica particolarmente curata che vanta un Cx record di appena 0,13. Il corpo vettura, lungo 4,37 metri, sfoggia un look da fantascienza e una meccanica a dir poco sbalorditiva.

Fino a 1.600 km di autonomia

Questa particolare auto elettrica può contare su un’autonomia di 60 Km ottenuta grazie all’energia del Sole catturata da 80 celle fotovoltaiche, mentre sotto la carrozzeria possono trovare posto quattro differenti batterie che hanno il compito di soddisfare le più svariate esigenze di autonomia e, ovviamente, di prezzo. Le batterie disponibili sono da 25, 40, 60 o 100 kWh e offrono rispettivamente autonomie di 402, 643, 965 km e addirittura 1.600 km.

Prestazioni da supercar

La vettura è spinta da ben 3 motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di 203 CV scaricati su tutte e tre le ruote disponibili. Le prestazioni dichiarate sono a dir poco stupefacenti: lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in 3,5 secondi, mentre la velocità massima risulta pari a 177 km/h. La vettura sarà disponibile anche con la sola trazione anteriore e con una potenza limitata a 135 CV in grado di offrire uno scatto 0-100 km/h in 5,5 secondi. L’abitabilità interna permette di ospitare due persone adulte e un bambino, mentre il cockpit ospita un display touch da 15 pollici che permette di controllare le principali funzioni della vettura.

Come accennato in precedenza, l’auto elettrica Aptera saranno nel corso del 2021, mentre il listino partirà da 21.500 euro e raggiungerà i 37.000 euro della versione top di gamma.