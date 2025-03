La velocità incontra l’innovazione: 855 kg di peso, altrettanti di deportanza, 400 cavalli di pura potenza. Questi sono i numeri della nuova Dallara Stradale 2025, l’ultima evoluzione della supercar italiana che ridefinisce gli standard delle auto sportive di lusso.

L’aerodinamica è un suo punto forte

La storica casa automobilistica fondata da Giampaolo Dallara presenta un aggiornamento sostanziale della sua celebre biposto, otto anni dopo il suo debutto. Le modifiche interessano ogni aspetto della vettura, dalla aerodinamica al propulsore, fino agli interni e alle opzioni di personalizzazioni.

L’innovazione più significativa riguarda proprio l’aerodinamica, con l’introduzione dei “louvres” sui passaruota. Questa soluzione, ereditata dalla versione EXP, permette di ottenere un equilibrio perfetto tra peso e deportanza a 260 km/h. Il propulsore Ford 2.3 turbo da 400 CV è stato affinato per garantire un’erogazione più lineare, mentre le sospensioni sono state ricalibrate per sfruttare al meglio il nuovo assetto aerodinamico.

La gamma si amplia con due nuove proposte: la versione Laps, dedicata agli appassionati dei circuiti, si distingue per la livrea Blu Dallara Opaco e gli interni in Alcantara che riproducono il tracciato di Varano de’ Melegari. La Landscapes, invece, privilegia il comfort nei lunghi viaggi, con una caratteristica tinta Azzurro Panoramico e sedili Touring appositamente sviluppati.

Dallara Stradale: ampia personalizzazione

La personalizzazione raggiunge nuovi livelli grazie alla partnership con Alcantara, che offre rivestimenti esclusivi con motivi Spine e Track Layout. Il programma UpShift permette inoltre ai possessori dei modelli precedenti di aggiornare le proprie vetture con le ultime innovazioni tecniche.

I prezzi partono da 233.020 euro per la Barchetta base, salendo fino a 284.486 euro per la versione Laps. La Spider Plus si posiziona a 253.346 euro, mentre per la Coupé Hard-Top occorrono 273.792 euro.