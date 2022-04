Dacia rinnova l’immagine della sua rete di vendita

La rete di vendita Dacia in Italia inaugura una fase di rinnovamento adottando una nuova e più accattivante immagine visuale e contemporaneamente festeggia risultati commerciali eccezionali che hanno portato il brand del Gruppo Renault ad essere il marchio straniero più venduto in Italia.

La nuova identità inaugurata a Roma

Questo processo di rinnovamento parte dalla città di Roma, dove è stata inaugurata la prima concessionaria a portare in dote questa inedita identità visuale e coinvolgerà entro la fine del 2022 il 40% della rete di vendita italiana. Renault Retail Group Roma, il primo concessionario italiano a svelare il nuovo volto di Dacia, ci mostra come il brand Dacia punta a rafforzare la visibilità esterna della sua rete, mescolando con sapienza i valori fondamentali di semplicità, robustezza e frugalità con le caratteristiche di modernità e tecnologia del brand.

Tutto questo viene sottolineato dalla spessa linea color kaki che enfatizza i contorni dell’edificio del concessionario, incarnando al meglio le qualità precedentemente elencate della Marca. La medesima linea circonda anche l’emblema del brand, realizzato con lettere luminose che sfoggiano un color kaki di giorno e bianco di notte, con dettagli neri ne accentuano la robustezza. Non mancano inoltre due grandi totem: quello principale facilita l’individuazione della Marca Dacia, mentre il secondo, posizionato di fianco alla porta di ingresso, dà il benvenuto ai clienti.

Risultati record

Come accennato in precedenza, la divisione italiana di Dacia può essere orgogliosa di aver ottenuto risultati commerciali sorprendenti: il primo trimestre del 2022 si è appena concluso con Dacia al primo posto tra i marchi stranieri in Italia. Inoltre, nonostante un mercato auto privati in calo del 25,6%, Dacia è riuscita a posizionarsi al secondo posto in assoluto nel mercato auto delle vendite ai clienti privati.

Secondo gli ultimi dati diffusi, il brand del Gruppo francese ha registrato 18.232 immatricolazioni nel mercato auto privati, del quale rappresenta ben l’8,4%. In termini di punti di market share, invece, l’aumento è di 3,7 rispetto, al primo trimestre 2021

In questo contesto, Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia ha dichiarato: