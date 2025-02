Chi avrebbe mai immaginato che un SUV come la Dacia Duster potesse trasformarsi in un’icona di stile personalizzata? La risposta arriva dalla Germania, dove Carpoint GmbH ha svelato una radicale reinterpretazione del popolare veicolo rumeno, ribattezzandolo Dacia Redust e annunciandone il debutto per il 2025.

Questa metamorfosi si concentra esclusivamente sull’aspetto estetico, con un restyling che promette di trasformare il pratico SUV in un veicolo dal design aggressivo e distintivo. Tra le modifiche più significative, spicca una nuova griglia frontale, che abbandona le tradizionali finiture bianche per adottare uno stile più sportivo, completato da un logo completamente rinnovato.

L’intervento stilistico coinvolge ogni dettaglio della carrozzeria. Il paraurti anteriore acquisisce maggiore volume e carattere, arricchito da fendinebbia integrati e una vistosa presa d’aria sul cofano. I passaruota allargati donano al veicolo una presenza più imponente su strada, mentre l’intera silhouette viene ridisegnata per trasmettere un maggiore dinamismo.

Carpoint GmbH ha sviluppato due configurazioni del kit estetico, tra cui una variante dedicata agli appassionati di SUV tuning e off-road. Questa versione specifica è pensata per chi desidera un veicolo capace di distinguersi sia in città che sui percorsi più impegnativi.

È importante sottolineare che questa trasformazione non interessa la meccanica del veicolo. Il propulsore e le prestazioni rimangono invariati, mantenendo l’affidabilità che ha reso celebre il modello originale. Sebbene i prezzi non siano ancora stati rivelati, l’attesa cresce tra gli appassionati, che vedono nel Dacia Redust un’opportunità per personalizzare il proprio Dacia Duster in modo unico e distintivo.

Questa reinterpretazione del SUV rumeno dimostra come il mondo del SUV tuning possa reinventare anche i modelli più accessibili, trasformandoli in oggetti di design capaci di attirare l’attenzione degli appassionati più esigenti.