Dacia Jogger Hybrid 140: prezzi da 25.200 euro

Dacia commercializzerà il suo primo modello ibrido a partire da marzo 2023. La Dacia Jogger Hybrid 140, primo modello ibrido del marchio, arriverà presso i concessionari da marzo 2023 e aprirà gli ordini da gennaio, come indicato dall’azienda in un comunicato. Il prezzo di partenza di questo veicolo familiare ibrido sarà di 25.200 euro e saranno disponibili le due versioni con cinque o sette posti.

Il motore della Dacia Jogger Hybrid 140

La Dacia Jogger Hybrid 140, oltre a marcare l’arrivo di questa tecnologia per il marchio franco rumeno, offrirà una potenza combinata di 140 cavalli con un motore a benzina a quattro cilindri da 1,6 litri e 90 cavalli e un propulsore elettrico da 50 cavalli. Le emissioni dichiarate si posizionano suoi 108 grammi per chilometro, ha il cambio automatico e in termini di consumi l’autonomia combinata è di circa 900 chilometri. In questo senso, il brand ha evidenziato che con la modalità di guida 100% elettrica si può coprire fino all’80% degli spostamenti urbani.

La familiare ibrida più conveniente sul mercato

Il vicepresidente dell’area Product Performance di Dacia, Lionel Jaillet, ha evidenziato:

“A meno di un anno dal lancio della Jogger, facciamo un nuovo passo presentando un’altra versione della gamma con il motore Hybrid 140. È un ibrido che offre avviamento completamente elettrico e consumi ridotti. Rappresenta perfettamente la posizione di Dacia: è l’auto familiare ibrida più conveniente sul mercato e offre sempre uno spazio interno generoso. Con l’integrazione di questo motore, Dacia ha compiuto il salto verso la tecnologia ibrida”.

Il successo della Dacia Jogger

Dacia produce la Jogger nel suo stabilimento di Mioveni (Romania) e da quando è iniziata la sua commercializzazione nel marzo 2022, ha registrato circa 83.000 ordini, quindi in meno di un anno è diventato, secondo il marchio, uno dei suoi modelli più venduti in Europa. Inoltre due terzi dei clienti Jogger hanno optato per l’esperienza GPL di Dacia scegliendo il motore Eco-G 100, due terzi hanno optato per l’allestimento più alto nella gamma e il 55% ha scelto la versione a sette posti.