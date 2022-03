Dacia Jogger arriva nelle concessionarie con due “Porte Aperte”

Dopo le nuove generazioni di Duster e Sandero, che già stanno riscuotendo un grande successo nel nostro mercato, Dacia lancia la multispazio Jogger che arriva questo mese nelle concessionarie italiane, con già 1.000 ordini effettuati da dicembre. Il marchio franco-rumeno di Renault ha fissato due porte aperte per presentare ai clienti il nuovo modello, il 12 e 13 marzo e il 19 e 20 marzo.

Le motorizzazioni della Dacia Jogger

Gli acquirenti della nuova Dacia Jogger potranno godere della formula Up & Go che prevede l’equipaggiamento completo con i pacchetti Techno e Drive Plus a consegna rapida.

Questa proposta è abbinata alle due motorizzazioni disponibili, TCe 110 CV e ECO-G 100 (benzina/Gpl), entrambe abbinate al cambio manuale a 6 rapporti, con funzione Start & Stop (Euro 6D Full).

Sei sono le colorazioni disponibili per la carrozzeria: Brun Terracotta, Grigio Cometa, Grigio Lunare, Nero Nacré, Blu Iron e Bianco Ghiaccio opaco.

Dacia Jogger: allestimenti, equipaggiamento e prezzi

La nuova Dacia Jogger è offerta in listino con quattro allestimenti Essential, Comfort, Limited Edition Extreme e Limited Edition Extreme UP, oltre alle due configurazioni a cinque o sette posti (750 euro in più).

Per la Dacia Jogger Essential (da 14.650 euro) di serie ci sono luci ad accensione automatica, fendinebbia, barre al tetto, cerchi in acciaio da 16″, computer di bordo da 3,5″, radio DAB con connettività bluetooth, limitatore di velocità e volante regolabile in altezza.

L’allestimento Comfort (da 16.450 euro) aggiunge climatizzatore manuale, display centrale da 8″, cruise control, tergicristalli automatici, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega da 16″ e specchietti regolabili elettricamente.

La Dacia Jogger Extreme (da 17.300 euro) ha anche, di serie, il climatizzatore automatico, il sistema keyless, la telecamera posteriore, i cerchi in lega specifici da 16 pollici e skidplate anteriore e posteriore.

Infine la top di gamma Extreme Up (da 17.850 euro) completa l’equipaggiamento con monitor touch centrale da 8 pollici con navigatore satellitare e mirroring (Android Auto e Apple CarPlay) senza fili, freno di stazionamento elettrico, sensori di parcheggio anteriori e blind spot warning.