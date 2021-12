Dacia Jogger: prezzo, allestimenti, uscita

Con la sua versatile Jogger, Dacia propone alle famiglie o agli amanti delle avventure all’aria aperta un veicolo che raccolga il meglio di ogni categoria: l’abitabilità di un combi, il volume di carico di una station wagon e le caratteristiche di un SUV. Inoltre attirerà anche tutti quegli avventurieri che vogliono scoprire la natura e che desiderano disporre di un veicolo moderno in grado di trasportare le proprie attrezzature sportive o per il tempo libero.

In Italia prezzi da 14.650 euro

La nuova Dacia Jogger, la cui ordinabilità parte a inizio dicembre 2021, arriverà presso i concessionari Dacia ad aprile 2022, proponendosi come un veicolo fedele ai valori del marchio rumeno del Gruppo Renault. Ciò significa che la Jogger vuole essere il veicolo familiare più conveniente del segmento C, con un prezzo di partenza nel nostro Paese di 14.650 euro.

7 posti e benzina, già nel 2022

La nuova Dacia Jogger viene proposta dalla Casa franco-rumena in tre livelli di equipaggiamento:

Essential;

Comfort;

Extreme (serie limitata).

Per avere i 7 posti ci vogliono 750 euro in più rispetto alla versione cinque posti. In quest’ultimo formato il volume del bagagliaio è di 708 dm3 VDA e fino a 1.819 dm3 VDA con i sedili posteriori ripiegati. Nella versione a 7 posti il volume è inferiore: 160 dm3 VDA e 506 dm3 VDA con la terza fila ripiegata.

Motorizzazioni

Per quanto riguarda la meccanica, al lancio, Jogger viene proposta con il 3 cilindri turbo benzina 1.0 TCe 110, con prezzi da 14.950 euro. La Jogger è disponibile anche con la meccanica benzina-GPL, che le conferisce un’autonomia che può arrivare fino a 1.000 chilometri. Entrambe le versioni sono abbinate al cambio manuale a 6 rapporti, con funzione Start & Stop e rientrano nella normativa Euro 6D Full.