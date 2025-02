Dacia si prepara a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche economiche con una nuova citycar elettrica dal prezzo competitivo: meno di 18.000 euro per un’auto zero emissioni pensata per rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti.

Dacia si rilancia fra le low cost

Il progetto, recentemente anticipato dal CEO Denis Le Vot tramite uno sketch su LinkedIn, rappresenta un importante passo avanti per il marchio rumeno. In soli 16 mesi, il team di ricerca e sviluppo è riuscito a portare alla luce questo veicolo innovativo, dimostrando efficienza e visione strategica.

Il design del nuovo modello si distingue per un’estetica moderna, caratterizzata da linee geometriche e decise. Elementi aerodinamici come le feritoie laterali e i cerchi ottimizzati si integrano armoniosamente con le ampie superfici vetrate, che conferiscono luminosità all’abitacolo, senza rinunciare all’essenzialità distintiva del brand.

Produzione europea

La produzione avverrà interamente in Europa, posizionando questa vettura come diretta rivale di modelli come la Fiat Grande Panda e la Hyundai Inster. La nuova auto condividerà la piattaforma AmpR Small con la futura Renault Twingo elettrica, sottolineando le sinergie tecnologiche interne al gruppo Renault.

Sebbene i dettagli tecnici completi non siano ancora stati divulgati, Dacia punta a offrire un veicolo compatto ottimizzato per l’uso urbano. Questa strategia si allinea perfettamente con la filosofia del marchio: proporre soluzioni accessibili senza compromettere qualità e affidabilità, aprendo così le porte dell’elettrico a un pubblico sempre più ampio.

Con questa nuova proposta, Dacia consolida il proprio ruolo di pioniere nella democratizzazione della mobilità sostenibile, segnando un momento cruciale nella sua strategia di elettrificazione e ridefinendo il segmento A nel mercato europeo.