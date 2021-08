Dacia Duster: la terza generazione arriva nel 2024

La Dacia Duster è una delle grandi best-sellers del nostro mercato e ha ricevuto – non troppo tempo fa – un restyling che l’ha resa ancora più moderna e accattivante. Nei piani del Gruppo Renault, tuttavia, è nata l’idea di dar vita a una terza generazione di Duster, tutta nuova e soprattutto ibrida. Questo nuovo capitolo del SUV di origine romena dovrebbe iniziare a partire dal 2024 e sarà sicuramente tanto affascinante quanto inedito.

Novità

La Duster migliorerà non solo esteticamente, ma dirà addio anche alla sua attuale piattaforma B0, ereditata a sua volta dalla Duster di prima generazione, che non verrà più utilizzata. Per la futura Duster ci sarà la nuova architettura modulare CMF-B del Gruppo Renault – la stessa utilizzata dalla Renault Clio e Captur e dalla nuova Nissan Juke -, già usata anche nelle nuove Dacia Logan e Sandero. Ma non finisce qui, perché come abbiamo scritto poc’anzi, la Duster di terza generazione adotterà uno schema simile all’E-Tech che Renault usa per i modelli Clio, Megane e Captur anche se, nella crescita di questo sistema, il motore aspirato da 1.6 dovrebbe essere cambiato con un 1.8 a ciclo Atkinson, anch’esso non sovralimentato. Per dettagli maggiori, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo, anche se non è difficile affermerà come questo motore dovrebbe ridurre sensibilmente i consumi e donare una maggiore fluidità a tutto il veicolo.

In uscita nel 2024

La nuova Dacia Duster di terza generazione sarà presentata nell’ottobre 2024. L’auto sbarcherà sul mercato soltanto pochi mesi prima del lancio del nuovo modello di punta del marchio, il Bigster, il SUV più grande dell’azienda rumena svelato già in versione concept all’inizio del 2021. Il Bigster si posizionerà un gradino sopra la Dacia Duster per dimensioni, dotazioni e prezzi. Nonostante la presenza del Bigster, la Duster cercherà di ritagliarsi il giusto spazio fra i tanti clienti, che l’hanno già scelta in questi anni.