Dacia controcorrente, le vendite in Italia salgono del 9%

Anche nel 2022, Dacia ha registrato in Italia l’ennesima crescita: parliamo di un aumento delle vendite del 9% (67.383 vetture immatricolate), un dato che assume ancora più valore se rapportato ad un mercato in flessione del 10%.

Dacia: vigorosa crescita in Italia

La costante e vigorosa crescita del marchio Dacia in Italia è frutto di un lavoro di squadra che ha permesso al brand romeno del Gruppo Renault di passare nel corso degli anni da costruttore generalista definito “low cost” ad una Casa automobilistica in grado di offrire vetture interessanti e allo stesso tempo concrete. Non è infatti un caso che la migliore caratteristica delle automobili targate Dacia è proprio il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.

Dacia punta, infatti, ad offrire alla clientela una completa gamma di vetture capaci di offrire un valore tangibile grazie ad una concreta qualità del prodotto. Tutto questo ha portato frutti altrettanto concreti: nel 2022, Dacia ha conquistato una quota di mercato a privati dell’8,3% e si è posizionata addirittura al 3° con brand straniero più venduto a privati. Un risultato frutto della strategia Renaulution, portata avanti con fermezza e determinazione dal Gruppo Renault guidato dall’italiano Luca De Meo.

Una gamma di successo

Il cuore della gamma Dacia è composta dai modelli Sandero, Duster, Spring e Jogger, ognuno dei quali è riuscita ad raggiungere risultati clamorosi. Ad esempio, la Sandero è stata la vettura straniera più venduta in assoluto nel mercato auto italiano. Il SUV Duster si è invece posizionato tra le prime 5 vetture più vendute a privati ed è addirittura la terza vettura straniera più venduta sempre tra i privati. La piccola elettrica Spring ha invece conquistato il primato come vettura a zero emissioni più venduta a provato. Infine, la recentissima Jogger, sul mercato da meno di un anno, ha già superato la soglia degli 8mila ordini e ha oltrepassato il muto delle 6mila immatricolazioni.

Jogger HYBRID 140 e Spring Extreme

Grazie a queste premesse, l’anno 2023 si prevede ancora più promettente, inoltre il brand potrà contare anche sul lancio della Jogger HYBRID 140, prima versione ibrida della gamma, a cui si aggiungerà la nuova Spring Extreme, forte del motore ELECTRIC 65, decisamente più potente dell’attuale e impreziosita da un allestimento top di gamma in stile outdoor (Extreme) che sarà proposto anche sugli altri modelli Dacia.

Show room Dacia “Eco Smart”

Nel corso del 2022, la rete di show room Dacia ha iniziato un progressivo rinnovamento nel suo look, puntando sempre più sulla sua nuova identità estetica. All’esterno spicca il logo minimalista e il colore lichen kaki che va in contrasto sul bianco: questo accostamento cromatico conferisce al frontale un look robusto, moderno e lineare. All’interno degli spazi si può apprezzare la grande attenzione sull’utilizzo dei materiali. Tutti gli arredi sono realizzati sfruttando materiali per la maggior parte riciclati e sostenibili.