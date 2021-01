Dacia Bigster Concept: anticipa il futuro del marchio

Nell’ambito del nuovo piano strategico “Renaulution” del Gruppo francese, il marchio Dacia ha lanciato la sua nuova immagine aziendale con il restyling del logo e, come se non bastasse, ha annunciato che lancerà tre nuovi modelli per quest’anno.

In questa cornice il marchio franco rumeno ha svelato un nuovo modello concettuale molto interessante, la Dacia Bigster Concept. Questa concept car è stata creata come espressione della nuova filosofia di design che il marchio ha lanciato con la nuova generazione di Sandero e Logan, e inaugura, come ciliegina sulla torta, il nuovo logo Dacia.

Un’offensiva per il segmento C

Dacia sottolinea in particolare che il nuovo Bigster Concept dimostra come sia possibile rendere accessibile il segmento C e annuncia che questo prototipo è spazioso, robusto e progettato per affrontare tutti i tipi di sfide lontano dalla grande città.

Sebbene non sia entrata nei dettagli, Dacia assicura che la Bigster Concept rappresenta “l’essenza stessa” di un SUV lungo 4,6 metri. Di fatto anticipa la tanto attesa SUV a 7 posti del marchio low-cost del Gruppo Renault. Un modello che, con la futura versione di produzione, sarà chiamato ad occupare lo spazio sia della Dacia Lodgy che della Dacia Logan MCV.

È troppo presto per dire se il veicolo di serie manterrà questa denominazione “Bigster”, ma non possiamo escludere questa possibilità.

Un anticipo della terza generazione di Duster

Il design della Bigster Concept ricorda, per certi aspetti, quello della Dacia Duster e, di fatto, segnerà anche il futuro dell’attuale SUV compatta della gamma. La terza generazione della crossover romena adotterà infatti il nuovo family feeling anticipato proprio da questo prototipo.

Ma soprattutto questo modello scommetterà sull’elettrificazione. Dacia finalmente apre le porte a questa possibilità e assicura che potrebbe arrivare con motorizzazioni ibride e ad energia alternativa. Per questo, l’utilizzo della piattaforma CMF sarà fondamentale. Anche l’azienda rumena deve d’altronde adattarsi ai nuovi tempi e, soprattutto, lavorare per rispettare le normative sulle emissioni sempre più esigenti dell’Unione europea.

Quando arriverà sul mercato la Dacia Bigster di serie? Il suo lancio è previsto per il 2025 e, secondo Dacia, significherà il suo sbarco nel segmento C. Uno degli obiettivi previsti dal piano “Renaulution”.