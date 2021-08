Czinger 21C batte il record della McLaren Senna a Laguna Seca [Video]

La Czinger 21C ha frantumato il record della McLaren Senna sul circuito di Laguna Seca. L’hypercar ibrida statunitense ha completato un giro del tracciato californiano in 1’25″44, con un vantaggio di oltre due secondi sul precedente crono di riferimento, detenuto dalla sportiva di Woking.

Grazie a questa prestazione, la Czinger 21C si impone prepotentemente all’attenzione del pubblico, con la forza dei suoi numeri. L’auto, nata con tecnologie innovative e competenze da pista, propone una power unit composta da un motore endotermico V8 biturbo da 2.9 litri abbinato a due unità elettriche, per una potenza combinata di 1250 cavalli, su un peso a secco di appena 1240 chilogrammi.

Non bisogna essere dei geni della lampada per rendersi conto del tenore delle sue performance. I numeri sono molto esplicativi: accelerazione da 0 a 100 km/h in 1″9, da 0 a 300 km/h in 8″5, velocità massima nell’ordine dei 450 km/h. Questa creatura in serie speciale di 80 esemplari è stata fortemente voluta dal fondatore del marchio Kevin Czinger, che ora può gioire del record di Laguna Seca, siglato con il collaudatore Joel Miller al volante. A voi il video dell’impresa. Buona visione!