Un’epica sfida tra i titani del lusso ha visto protagonisti tre dei più iconici SUV di lusso sul mercato: il futuristico Tesla Cybertruck, l’elegante Rolls Royce Cullinan Black Badge e il potente Mercedes AMG G63. L’evento, organizzato da Carwow, ha portato questi veicoli a confrontarsi in una spettacolare gara di accelerazione sul quarto di miglio, offrendo risultati sorprendenti.

Sfida fra tre SUV di lusso

Nonostante il suo peso di 6.613 libbre, il Tesla Cybertruck ha dimostrato che la combinazione tra i suoi 608 cavalli e la trazione integrale è un’arma vincente. Con un tempo di 12,9 secondi, ha dominato la competizione, lasciando i rivali alle spalle. La versione Dual Motor, con un prezzo di partenza di 81.985 dollari, ha catturato l’attenzione non solo per le sue prestazioni, ma anche per il design avveniristico che rappresenta una nuova era per i veicoli elettrici.

Il Rolls Royce Cullinan Black Badge, sinonimo di lusso e raffinatezza, ha sorpreso per la sua capacità di accelerazione nonostante un peso di 5.864 libbre. Equipaggiato con un motore V12 biturbo da 592 cavalli, ha dimostrato che potenza e comfort possono coesistere armoniosamente. Tuttavia, con un prezzo di 475.350 dollari, rimane più un’opera d’arte che un veicolo pensato per la velocità.

Infine, il Mercedes AMG G63, con il suo motore V8 biturbo da 577 cavalli, ha portato in pista la sua tradizionale robustezza. Pesando 5.820 libbre e con un prezzo base di 187.250 dollari, ha superato le aspettative piazzandosi al secondo posto nella gara di accelerazione, registrando un tempo di 13 secondi e battendo il Cullinan.

Chi la spunterà?

Oltre alla sfida principale, l’evento ha incluso una prova di frenata e una gara di velocità in movimento a 50 mph. In quest’ultima, il Rolls Royce Cullinan ha dimostrato il suo valore a velocità elevate, mentre nella frenata il Mercedes AMG G63 ha brillato, fermandosi in uno spazio più breve rispetto agli altri concorrenti. Il Tesla Cybertruck, pur trionfando nella gara di accelerazione, ha sofferto a causa del suo peso massiccio in queste prove aggiuntive.

Questa competizione ha messo in luce non solo le straordinarie prestazioni di questi SUV di lusso, ma anche le diverse filosofie progettuali dietro ciascun modello. Il Cullinan incarna il lusso e il comfort, il G63 si distingue per la versatilità e la solidità, mentre il Cybertruck rappresenta l’innovazione e il futuro della mobilità elettrica.